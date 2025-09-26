Tame Impala vuelve con hechizo renovado: gira por Madrid y Barcelona y nuevo single para romper el silencio

Después de casi seis años sin material nuevo, Tame Impala ha decidido romper el silencio con una doble noticia que ha sacudido el panorama musical. Por un lado, el ya conocido anuncio de su esperado quinto álbum Deadbeat y, como gran novedad, una gira que lo llevará por varias ciudades del continente, incluyendo dos fechas clave en Madrid y Barcelona.

El proyecto liderado por Kevin Parker presentará Deadbeat el próximo 17 de octubre, un disco que promete continuar con esa alquimia sonora que mezcla lo retro y lo futurista, y que ha convertido a Tame Impala en uno de los referentes del pop psicodélico contemporáneo. Para abrir boca, Parker ha lanzado tres adelantos: End of Summer, Loser y el más reciente Dracula, un tema que condensa su característico falsete y una producción envolvente que juega con texturas electrónicas y atmósferas melancólicas. Dracula destaca por su tono introspectivo y su capacidad para evocar imágenes oníricas, confirmando que el conjuro pop de Parker sigue intacto.

La gira europea de presentación incluirá dos fechas en España:

7 de abril en el Movistar Arena de Madrid

en el Movistar Arena de Madrid 8 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Ambos conciertos forman parte de la programación de Primavera Tours y marcan hitos importantes: el regreso de Tame Impala a Madrid tras ocho años y el primer concierto en recinto cerrado en Barcelona en toda su trayectoria.

Las entradas estarán disponibles a través de Fever desde el 3 de octubre a las 10:00, y podrán adquirirse también con el Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura.

Con Deadbeat, Kevin Parker no solo reactiva su proyecto, sino que reafirma su lugar como alquimista sonoro de una generación que sigue encontrando en su música una vía de escape, reflexión y belleza. La espera ha terminado, y el hechizo vuelve a desplegarse.

De culto psicodélico a icono millennial: el viaje sonoro de Tame Impala

Desde su irrupción en 2010 con Innerspeaker, el proyecto australiano Tame Impala, liderado por Kevin Parker, ha trazado una evolución tan audaz como coherente. Lo que comenzó como una oda al rock psicodélico de los años 60 se transformó en una exploración del pop sintético, la introspección emocional y la producción meticulosa. Su segundo álbum, Lonerism (2012), consolidó su estatus internacional con temas como Feels Like We Only Go Backwards y Elephant, y le valió una nominación al Grammy. En 2015, Currents marcó un giro estilístico hacia lo electrónico y lo confesional, con himnos como Let It Happen y The Less I Know the Better. El cuarto disco, The Slow Rush (2020), profundizó en la obsesión de Parker por el tiempo, con una estética sonora más pulida y expansiva.

A lo largo de su trayectoria, Tame Impala ha publicado cinco álbumes de estudio —incluyendo el inminente Deadbeat (2025)—, cuatro EPs, más de veinte sencillos y múltiples colaboraciones. Su sonido, siempre mutable, habita un espacio entre el recuerdo y el presagio, lo que le ha permitido conectar con públicos diversos sin perder identidad. Además de su trabajo en solitario, Kevin Parker ha producido para artistas como Lady Gaga, Kanye West y Travis Scott, ampliando su influencia más allá del circuito indie. Con cada lanzamiento, Parker reafirma su papel como alquimista del pop contemporáneo, capaz de convertir la nostalgia en vanguardia y el aislamiento en comunión sonora.

