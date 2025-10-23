Terno Rei trae su indie melancólico a Madrid y Barcelona en marzo

El cuarteto paulista Terno Rei, uno de los nombres más delicados y consistentes del indie brasileño, aterriza en España en marzo de 2026 para presentar Nenhuma Estrela, su quinto álbum de estudio. La banda actuará el 2 de marzo en la sala El Sol (Madrid) y el 3 de marzo en Upload (Barcelona), como parte de una gira ibérica que también incluye paradas en Porto (27 de febrero) y Lisboa (28 de febrero).

Las entradas estarán disponibles en Fever desde el 24 de octubre a las 10:00, con un precio de 20 € más gastos de distribución. Además, los clientes de Revolut podrán beneficiarse de un 7% de descuento, y quienes dispongan del Bono Cultural Joven podrán utilizarlo para adquirir sus entradas.

Terno Rei ha ido refinando su propuesta desde sus inicios en 2010, consolidando un sonido que mezcla el jangle pop, el dream pop y el indie rock con una sensibilidad melódica que recuerda a bandas como Slowdive o The Radio Dept.. Nenhuma Estrela, publicado en abril de 2025, muestra una evolución más madura y atmosférica, con temas como Peito, Nada Igual y Relógio que destacan por su producción envolvente y letras introspectivas.

El concierto promete ser una oportunidad única para ver en directo a una banda que ha sabido construir una carrera coherente y emocionalmente resonante, sin perder su esencia ni caer en fórmulas repetitivas. Si lo tuyo son las guitarras limpias, los arpegios nostálgicos y las voces suaves que acarician más que golpean, Terno Rei es una cita obligada.

De São Paulo al corazón del indie latinoamericano

Formados en São Paulo en 2010, Terno Rei comenzó como un proyecto entre amigos que compartían influencias del shoegaze, el post-rock y el pop alternativo. Su debut Vigília (2014) ya mostraba una inclinación por los paisajes sonoros melancólicos y las atmósferas envolventes, con claras referencias a Warpaint y Beach House. En 2016, con Essa Noite Bateu Com Um Sonho, la banda afianzó su estilo con una producción más pulida y letras que exploraban la introspección emocional.

El punto de inflexión llegó en 2019 con Violeta, un disco que los posicionó como referentes del indie brasileño. Con canciones como Medo, São Paulo y Dia, el álbum fue aclamado por su equilibrio entre lo íntimo y lo expansivo, y por una estética sonora que conectaba con el revival del jangle pop y el dream pop en América Latina. En 2022, Gêmeos continuó esa línea, añadiendo capas electrónicas y una narrativa más madura.

Su último trabajo, Nenhuma Estrela (2025), marca una nueva etapa: más contemplativa, más sofisticada y con una producción que abraza el minimalismo sin perder profundidad. La banda, compuesta actualmente por Ale Sater, Bruno Paschoal, Greg Maya y Luis Cardoso, ha demostrado que se puede crecer sin traicionar la esencia. Su discografía es una travesía emocional que habla de amor, tiempo, ciudad y memoria, y que ha convertido a Terno Rei en una voz imprescindible del pop de guitarras en portugués.

