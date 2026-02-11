The Black Keys anuncian su regreso a Madrid con un único concierto en españa

Después de años sin pisar una sala madrileña, The Black Keys vuelven a España con una única fecha que promete convertirse en una de las citas imprescindibles del calendario musical de 2026. El dúo estadounidense —formado por Dan Auerbach y Patrick Carney— aterrizará el 13 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena para presentar Peaches!, su nuevo álbum, y repasar una trayectoria que los ha convertido en una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo. La expectación es lógica: hablamos de un grupo con 5 premios Grammy, una colección de himnos incontestables y un directo que, según medios como Rolling Stone y Consequence, sigue siendo uno de los más sólidos del rock norteamericano.

Las entradas saldrán a la venta el 13 de febrero a las 10h a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés, con preventas activas desde el día anterior. No es un detalle menor: la banda no actuaba en una sala madrileña desde hace 14 años, y su regreso coincide con un momento de plena efervescencia creativa. Peaches! —su decimocuarto álbum de estudio— se presenta como un trabajo crudo, directo y grabado prácticamente en vivo. Auerbach lo define como “el disco más natural” de la banda desde The Big Come Up (2002), mientras que Carney reconoce que “fue una pesadilla mezclarlo, pero logramos que sonara crudo y sucio”. Esa búsqueda de imperfección deliberada se resume en otra frase de Auerbach: “Lo de imperfecto es bonito”.

El disco refleja la obsesión compartida del dúo por coleccionar vinilos y bucear en la arqueología musical, una afición que en los últimos años se ha materializado en sesiones de DJ y fiestas de baile en Record Hang. De ahí surgieron ideas, referencias y hasta canciones que, según Auerbach, nacieron de escuchar singles de 45 rpm y pensar: “Podría ser divertido que Pat y yo tocáramos esto en vivo”. La portada del álbum, ilustrada con una fotografía de William Eggleston, refuerza ese espíritu analógico y artesanal, mientras que el diseño corre a cargo de Michael Carney, hermano de Patrick y responsable de artes icónicas como la de Brothers, ganadora de un Grammy.

Con clásicos como “Lonely Boy”, “Howlin’ for You” o “Gold on the Ceiling”, The Black Keys han pasado de grabar en sótanos a llenar pabellones, manteniendo siempre un pie en el blues rock más primitivo y otro en un sonido contemporáneo que ha seducido a admiradores tan dispares como Thom Yorke, Robert Plant, Billy Gibbons o Kirk Hammett. Su regreso a Madrid no es solo un concierto: es la oportunidad de ver a una banda en plena forma, con un nuevo disco bajo el brazo y un repertorio que ya forma parte del canon del rock del siglo XXI.

Del blues más primitivo al rock de estadios: la transformación de The Black Keys

Formado en Akron (Ohio) en 2001, The Black Keys, el dúo que lidera Dan Auerbach y Patrick Carney, comenzó grabando en sótanos y autoproduciendo sus primeros trabajos, un enfoque DIY que marcó su identidad desde el primer día. Su debut, The Big Come Up (2002), ya mostraba ese blues rock áspero y minimalista que llamó la atención de la crítica independiente. Con Thickfreakness (2003) y Rubber Factory (2004), el dúo consolidó un sonido crudo y directo que los situó como referentes del garage rock estadounidense, una etiqueta que medios como Pitchfork y Stereogum reivindicaron desde sus primeras reseñas.

El salto definitivo llegó con Attack & Release (2008), producido por Danger Mouse, que abrió la puerta a un sonido más expansivo. Pero fue Brothers (2010) el álbum que los catapultó al mainstream, gracias a canciones como “Tighten Up” y un Grammy a Mejor Álbum Alternativo. Un año después, El Camino (2011) confirmó su estatus global con hits como “Lonely Boy” y “Gold on the Ceiling”, convirtiéndose en uno de los discos más celebrados de la década. Tras una pausa y proyectos paralelos, regresaron con Turn Blue (2014), Let’s Rock (2019), Delta Kream (2021) —un homenaje a sus raíces del blues del Mississippi— y Dropout Boogie (2022), demostrando una capacidad inusual para reinventarse sin perder su esencia.

Con Peaches! (2026), The Black Keys vuelven a mirar hacia sus orígenes, recuperando la inmediatez y la energía de sus primeros años. Su discografía, marcada por la evolución constante, combina crudeza, melodía y una química instrumental que sigue siendo su mayor arma. A lo largo de más de dos décadas, han logrado algo que pocas bandas pueden presumir: crecer sin traicionar su identidad, mantenerse relevantes y seguir llenando recintos en todo el mundo. Su concierto en Madrid será, sin duda, una nueva página en una trayectoria que continúa expandiéndose sin freno.

