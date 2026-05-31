The Datsuns regresan a Europa este julio con una gira de veinte fechas que mezcla clubes y festivales y que tiene en el 22 de julio en el Razzmatazz 3 de Barcelona su única parada española. El cuarteto de Cambridge (Nueva Zelanda) llega después de completar sus primeras giras por su país y Australia desde 2014, y lo hace con material nuevo entre manos: Moonstruck Man, su octavo álbum de estudio, cuya fecha de lanzamiento y primer single europeo están a punto de anunciarse. Para los que seguimos a esta banda desde los tiempos en que Lars Ulrich les ponía en la Headbangers Ball, la noticia sabe a algo más que una gira de verano.

No es una gira de nostalgia: vienen con fuego nuevo

Reconozcámoslo: hay bandas que vuelven para «mantenerse económicamente» y hay bandas que vuelven porque todavía tienen algo que decir. The Datsuns parecen firmemente instalados en el segundo grupo. Moonstruck Man es ya su octavo disco, y la web oficial del grupo describe el proceso de grabación con la misma energía feroz de siempre: riffs trabajados en la semi-rural Nueva Zelanda por Phil Somervell, ideas enviadas desde Escandinavia por Dolf de Borst, y un nuevo baterista, Adam Lindmark (Dead Lord), que toma el relevo en directo con toda la contundencia que el grupo exige.

El single «Ugly Leather» (2023), primera muestra de esta nueva etapa, ya señalaba el camino: riffs cargados de fuzz, urgencia sin adornos, la misma energía de los Stooges pasada por el filtro de una banda que lleva más de dos décadas afilando su sonido. En aquella grabación participó Robert Eriksson (Hellacopters) a la batería, lo que da una idea del universo de referentes en el que se mueven. La fecha de lanzamiento de Moonstruck Man y un nuevo single llegarán pronto, según el propio anuncio oficial de la gira. Es decir: vienen a tope de energía.

Julio europeo: del Razzmatazz 3 a los festivales de Bretaña

La gira arranca el 1 de julio en Hamburgo y recorre Europa central y occidental durante casi un mes, con paradas en Berlín, Londres, París, Utrecht y varios festivales de verano antes de cerrar el 24 de julio en el BFBF Festival de Binic (Bretaña). La única fecha española es la del 22 de julio en Barcelona, en la sala Razzmatazz 3. Las entradas están disponibles a través de thedatsuns.com.

1 jul — Hamburgo, MS Stubnitz

— Hamburgo, MS Stubnitz 2 jul — Berlín, Neue Zukunft

— Berlín, Neue Zukunft 3 jul — Fráncfort, Das Bett

— Fráncfort, Das Bett 4 jul — Rossum (NL), RosRock Festival

— Rossum (NL), RosRock Festival 6 jul — Lille, L’Aeronef

— Lille, L’Aeronef 7 jul — Mánchester, Yes

— Mánchester, Yes 8 jul — Londres, The Dome

— Londres, The Dome 10 jul — Utrecht, Tivoli

— Utrecht, Tivoli 11 jul — Gierle (BE), Sjock Festival

— Gierle (BE), Sjock Festival 13 jul — Würzburg, Immerhin

— Würzburg, Immerhin 14 jul — Colonia, MTC

— Colonia, MTC 15 jul — Diksmuide (BE), 4AD

— Diksmuide (BE), 4AD 16 jul — Lievelde (NL), Zwarte Cross Festival

— Lievelde (NL), Zwarte Cross Festival 17 jul — París, La Maroquinerie

— París, La Maroquinerie 19 jul — Saint-Thonan (FR), Bag Noz

— Saint-Thonan (FR), Bag Noz 21 jul — Périgueux, Moulin du Rousseau

— Périgueux, Moulin du Rousseau 22 jul — Barcelona, Razzmatazz 3

— 23 jul — Burdeos, Relache Festival

— Burdeos, Relache Festival 24 jul — Binic (FR), BFBF Festival

Cambridge, NZ: de donde vienen los que no piden permiso

The Datsuns se formaron en 1998 en Cambridge, Nueva Zelanda, cuando Rudolf «Dolf» de Borst, Christian Livingstone y Phil Somervell empezaron a construir una propuesta que bebía a partes iguales del proto-punk de los Stooges, el hard rock de Deep Purple y el garage rock más sucio de los setenta. Su debut homónimo (2002, V2/Hellsquad Records) llegó al número 17 en el Reino Unido, al 1 en Nueva Zelanda y les catapultó a giras junto a Metallica, Queens of the Stone Age y The White Stripes. Lars Ulrich les dedicó elogios en la Headbangers Ball de MTV. El segundo disco, Outta Sight/Outta Mind (2004), fue producido por John Paul Jones (Led Zeppelin) y consolidó su estatus internacional. Smoke & Mirrors (2006) y Headstunts (2008) mantuvieron el nivel antes de un período de dispersión geográfica —Suecia, Japón, Nueva Zelanda— que los alejó de los escenarios durante años.

La vuelta en 2022 fue exactamente lo que sus fans llevaban esperando: salvaje, sin concesiones y con ganas de recuperar el tiempo perdido. Eye to Eye (2021), su séptimo álbum, demostró que el instinto no se oxida. Y ahora, con Moonstruck Man a la vuelta de la esquina y Adam Lindmark en la batería, la banda llega a Barcelona en el mejor momento posible para recordar por qué, en los primeros años 2000, muchos pensamos que eran la última gran banda de rock and roll. Quizá no éramos tan ingenuos.

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