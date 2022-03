The Dead South estrenan nuevo EP antes de su gira por España

Una banda de rock sin batería, una banda de bluegrass sin violinista. The Dead South -banda de 4 componentes de Regina (Saskatchewan, Canadá)- ha zarandeado inesperadamente una escena tradicionalmente envejecida y localizada en el corazón de Estados Unidos y ha trascendido a una generación joven e internacional. La combinación de violonchelo, mandolina, guitarra y banjo les caracteriza como un grupo en sintonía con tiempos pasados, pero con sello propio. The Dead South encuentra una moderna trivialidad en estos aparejos de antaño y ha dado en el clavo.

La familia Carter se encuentra con la familia Addams en ‘Easy Listening for Jerks‘, dos nuevos EPs de versiones de The Dead South. El material original muestra a The Dead South trazando linajes musicales muy diferentes: uno, un cancionero popular y querido y el otro, un conjunto de himnos forasteros modernos y volátiles. Han dado la vuelta a las convenciones tradicionales del bluegrass y el hard rock equilibrando dos lados opuestos de la banda de cuatro cuerdas: el mundo de donde son y su escena punk en Regina (Saskatchewan, Canandá) y el mundo donde encontraron su sonido, la fuente del bluegrass y la música acústica.

La Parte I ‘Easy Listening For Jerks‘ rescata clásicos del folk americano como «You Are My Sunshine» canción con más de 350 versiones, siendo la más popular la de Johnny Cash. La Parte II de ‘Easy Listening For Jerks‘ está inspirada en la lista de reproducción que la banda escucha antes de salir a tocar. Canciones de System of a Down, The Doors, Cold War Kids y The Misfits. «People Are Strange» de The Doors ha sido el single elegido cuya versión se despoja de la piel de lagarto a favor de un enfoque más MTV-Unplugged.

Y recuerda, el EP al completo estará disponible este viernes 4 de marzo.

Gira por España

En abril estarán de gira por España junto a Elliot Brood en aforos inesperados para los que aún no les ha escuchado. The Dead South tienen una legión de fans y aún no lo sabías. Te dejamos sus fechas a continuación:

MADRID – La Riviera – Miércoles 20 de abril de 2022

BARCELONA – Razzmatazz 1 – Jueves 21 de abril de 2022

VALENCIA – Sala Moon – Viernes 22 de abril de 2022

ZARAGOZA – Las Armas – Miércoles 23 de abril de 2022

BILBAO – Kafe Antzokia – Lunes 25 de abril de 2022

SANTIAGO – Malatesta – Martes 26 de abril de 2022

