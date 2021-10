The Divine Comedy y su gira de «grandes éxitos» llegará a España en 2022

Artista

The Divine Comedy

Fechas de la gira

La gira de The Divine Comedy pasará por nuestro país en marzo de 2022, con actuaciones el día 6 en Donostia – San Sebastián (Kursaal), el 9 en Madrid (Nuevo Apolo) y el 10 en Barcelona (L’Auditori). Pronto se anunciarán más fechas. Las entradas para Barcelona ya están a la venta en lasttour.net y las de Donostia -San Sebastián y Madrid saldrán a la venta próximamente.

¿Qué viene a presentarnos?

Tras completar su tercera década como artista discográfico, The Divine Comedy, aka Neil Hannon, anunció este verano su joya Charmed Life – The Best Of The Divine Comedy, una colección de sus mejores momentos, disponible el 4 de febrero de 2022.

Un total de 24 pistas que abarcan su carrera de sencillos exitosos y favoritos de los fans, compilada por Neil y remasterizada en Abbey Road Studios, incluye temas monumentales como National Express, Something For The Weekend, Songs of Love, Our Mutual Friend, Una dama de cierta edad, Al rescate y Norman y Norma. También incluye el nuevo tema The Best Mistakes.

«He tenido más suerte que la mayoría», reflexiona Neil Hannon. «Puedo cantar canciones a la gente para ganarme la vida y casi siempre aplauden. Entonces, cuando me preguntaron cómo llamar a esta colección, pensé en ‘Charmed Life’. Me gusta la canción y más bien resume lo que siento por mi vida».

En 1990 se hizo historia musical cuando un Neil Hannon de 20 años firmó su primer contrato discográfico y comenzó a lanzar un álbum glorioso tras otro bajo el nombre de The Divine Comedy. Doce álbumes magníficos y cientos de espectáculos fascinantes después, Neil Hannon es ahora, sin duda, uno de los mejores cantautores de su generación.

The Divine Comedy saldrá de gira a partir de marzo de 2022. Neil dice: «Tengo muchas ganas de volver a tocar en vivo. Los últimos años han sido un recordatorio de lo mucho que significa para mí personalmente. Realmente es mi cosa favorita. Y parece apropiado que volvamos con un set de grandes éxitos».

Sobre The Divine Comedy

Se podría decir que The Divine Comedy es Neil Hannon. No solo porque el cantante, guitarrista y pianista es el único miembro que ha permanecido estable desde la creación de la banda en 1988, también porque la formación debe mucho de su singularidad a la voz del artista. Aunque publicaron su primer trabajo Fanfare For The Cosmic Muse en 1990, no fue hasta 1996 cuando la agrupación consiguió meter uno de sus singles en la listas de éxitos británicas. Something For The Weekend, del álbum Casanova, se convirtió rápidamente en un éxito en Reino Unido.

Descubre algunos de sus mayores éxitos

