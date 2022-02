The Hives actuará en marzo en la apertura del nuevo Teatro Eslava de Madrid

La banda sueca The Hives será el primer grupo no español en estrenar el Teatro Eslava. Los suecos, que no suelen perder la oportunidad de tocar en directo en España, traerán su directo garage-punk en un concierto exclusivo el próximo 23 de marzo en Madrid. El lugar elegido es el Teatro Eslava, la nueva versión modernizada de la histórica Joy Eslava.

Esta sala resurge de las cenizas de la antigua Joy Eslava, que cerró sus puertas temporalmente en noviembre de 2020, habiendo estado en funcionamiento desde 1981. En ese momento, los propietarios del local ya adelantaron que tan solo se trataba de un hiato. Entretanto se estaba abordando un plan de remodelación y modernización que vería la luz «cuando las condiciones sanitarias lo permitan».

Ese día ya ha llegado. Y, como anunciaron anteriormente, el Teatro Eslava viene a marcar «el inicio de una nueva etapa en la noche madrileña, convirtiéndose en una de las salas más espectaculares y vanguardistas de Europa». El nuevo local abre sus puertas el 17 de marzo convertido en un espacio para acoger conciertos, sesiones de clubbing y una nueva propuesta de cenas y espectáculos.

Respecto a los conciertos, Lori Meyers van a ser los encargados de estrenar sus tablas el 22 de marzo haciendo un repaso a su trayectoria con 20 años, 21 canciones. El día siguiente la sala recibirá a su primer plato internacional con The Hives. Le seguirán Derby Motoreta’s Burrito Kachimba el 29 de marzo y el día posterior actuará !!! (Chk Chk Chk).

En lo que respecta a The Hives, se han cumplido 10 años desde su último elepé de estudio, Lex Hives (2021). En 2019 publicaron dos sencillos en un siete pulgadas de la mano de Third Man Records. Además, en 2020 se publicó su directo en la Blue Room de dicho sello discográfico, propiedad de Jack White.

En este enlace se pueden adquirir las entradas para el concierto de The Hives en el Teatro Eslava. En este otro se puede consultar el resto de la programación de la nueva sala.