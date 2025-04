The Hives anuncian conciertos en Barcelona y Madrid para presentar su nuevo álbum «The Hives Forever Forever The Hives!»

La maquinaria del caos y la energía desbordante está de vuelta, y esta vez apunta directamente a España. The Hives, esa banda sueca que ha conquistado los corazones de los fans de todo el planeta con su inimitable estilo y su poderío en los escenarios, acaba de anunciar que pisarán Barcelona y Madrid con dos conciertos en noviembre de 2025 para presentar su esperado séptimo álbum, The Hives Forever Forever The Hives. Preparaos para una experiencia que promete ser tan arrolladora como impredecible.

Las fechas están marcadas en el calendario: el 1 de noviembre en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 2 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid. Dos conciertos en los que The Hives desplegarán toda su maestría, su carisma y esa actitud que los ha convertido en una de las mejores bandas en vivo del mundo. Y no es solo una opinión, es un hecho respaldado por años de shows memorables y una legión de fans que no pueden esperar a verlos de nuevo.

Pero eso no es todo. Este nuevo trabajo, que verá la luz el 29 de agosto de 2025, es descrito por la propia banda como una obra sin precedentes, un torbellino de trece temas que combinan compromiso, desenfreno y una destreza musical que solo ellos saben entregar. Grabado en Suecia y producido por Pelle Gunnerfeldt y Mike D de Beastie Boys, el álbum incluye joyas como Enough Is Enough, Hooray Hooray Hooray, Bad Call, Paint A Picture, O.C.D.O.D, Legalize Living, Roll Out The Red Carpet, Born A Rebel, They Can’t Hear The Music, Path Of Most Resistance y, por supuesto, el explosivo título que da nombre al disco, The Hives Forever Forever The Hives. Cada canción es un potencial éxito, cada éxito un puñetazo directo al status quo.

El primer sencillo, Enough Is Enough, ya está generando muchos comentarios. Acompañado de un video rodado en la majestuosa Bucarest bajo la dirección del aclamado cineasta Eik Kockum, el tema muestra a The Hives en su máxima expresión: desafiantes, ingeniosos y con una energía que no deja indiferente a nadie. En sus propias palabras, la banda asegura: «¿Quién en su sano juicio comenzaría una canción así? Nadie más que The Hives. Han regresado antes de lo esperado y, a estas alturas, ya han tenido suficiente de todo el mundo. De ahí el título. ¿Lo pillan? ¿Lo pillan?»

La gira de The Hives en 2025 será una verdadera toma de poder musical, con paradas en ciudades como Oslo, Copenhague, Berlín, Múnich, Viena, Zúrich, Milán, Lisboa, Bruselas, París, Ámsterdam, Cardiff, Glasgow, Mánchester, Londres, Colonia, Fráncfort, Hamburgo y Estocolmo. Pero España, una vez más, estará en el epicentro de la fiesta.

¿Cómo conseguir las entradas?

Las preventas comienzan el 9 de abril a las 10:00 a través de Live Nation-S.SMusic, y el 10 de abril a las 10:00 por Live Nation. La venta general arranca el 11 de abril a las 10:00 en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Los precios están fijados en 40 euros más gastos de distribución, una inversión más que justificada para vivir un espectáculo de esta magnitud.

Así que, queridos lectores, señalad la fecha en vuestros calendarios, afinad vuestras gargantas y preparaos para gritar hasta quedaros sin voz. The Hives están de vuelta, y con ellos llega una nueva era de rock que no querréis perderos. ¡Nos vemos allí!

