The Horrors: La oscuridad regresa a España con la gira de «Night Life»

La banda británica The Horrors está lista para desplegar su paleta de colores oscuros en España con una gira que promete ser inolvidable. El grupo actuará en varias ciudades españolas presentando su sexto disco Night Life.

The Horrors, conocidos por su estilo único que fusiona rock, punk y synth-pop, han titulado su nuevo álbum Night Life, un nombre que parece una simpática broma interna considerando su trayectoria en la oscuridad musical. Faris Badwan y compañía han pasado casi dos décadas explorando los rincones más sombríos del género, evitando comparaciones con bandas como The Birthday Party, Bauhaus y The Cure.

La gira española incluirá paradas en Santiago de Compostela (Sala Capitol, 3 de abril), Barcelona (Paral·lel 62, 5 de abril), Madrid (Sala Mon, 6 de abril) y Valencia (Sala Moon, 7 de abril). Además de presentar Night Life, The Horrors introducirán a su nueva formación, que incluye a la teclista Amelia Kidd y al batería Jordan Cook, quienes se unen a Rhys Webb, Joshua Hayward y el propio Badwan.

Desde su formación en 2005, The Horrors han sido una fuerza constante en la escena musical alternativa. Su álbum debut Strange House (2007) los estableció como una banda a tener en cuenta, con su sonido crudo y energético. Con el tiempo, han evolucionado hacia un estilo más refinado y experimental, como se evidencia en discos como Primary Colours (2009) y Skying (2011). Cada álbum ha mostrado una faceta diferente de la banda, consolidando su reputación como innovadores del género.

El lanzamiento de Luminous (2014) y V (2017) continuó esta tendencia, con críticas positivas y una base de fans en constante crecimiento. Ahora, con Night Life, The Horrors parecen haber alcanzado un nuevo pico creativo, ofreciendo una experiencia auditiva que promete ser tanto familiar como sorprendente.

