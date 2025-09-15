The Kooks vuelven a España con tres conciertos para celebrar «Never/Know»

La banda británica The Kooks, icono del indie-rock de los 2000, ha confirmado su regreso a los escenarios españoles en marzo de 2026 como parte de su gira europea. El grupo liderado por Luke Pritchard presentará su álbum más reciente, titulado Never/Know, con tres conciertos únicos: el 3 de marzo en la sala Razzmatazz de Barcelona, el 4 de marzo en La Riviera de Madrid y el 5 de marzo en la sala Pelícano de A Coruña.

Never/Know, publicado en mayo de 2025, es descrito como su trabajo más espontáneo y moderno, en el que mantienen su característico sonido de guitarra pero incorporan influencias más frescas, desde sintetizadores ochenteros hasta ritmos más contemporáneos. Este álbum marca una nueva etapa para The Kooks, que siguen reinventándose sin perder la esencia melódica que los hizo destacar con su debut Inside In/Inside Out (2006), cuádruple platino y hogar de himnos como Naive y She Moves in Her Own Way.

Las entradas para los conciertos estarán disponibles en preventa el miércoles 17 de septiembre a las 10:00h a través de Live Nation y S.SMusic, mientras que la venta general comenzará el viernes 19 de septiembre en LiveNation.es y Ticketmaster.es, con precios desde 40€ más gastos de distribución.

Esta gira no solo celebra su nuevo disco, sino también toda su trayectoria, ofreciendo a los fans la oportunidad de revivir clásicos y descubrir su evolución sonora. Un regreso que confirma que The Kooks siguen siendo una banda imprescindible en el panorama indie actual.

The Kooks: De Brighton al corazón del indie global

Desde su formación en Brighton en 2004, The Kooks se han convertido en un referente del indie rock británico, con una trayectoria marcada por la evolución constante y una conexión genuina con su público. Su álbum debut Inside In/Inside Out (2006), cuádruple platino, los catapultó con himnos como Naive y She Moves in Her Own Way, consolidando su estilo melódico y desenfadado. A lo largo de los años, han experimentado con géneros como el britpop, el reggae, el funk e incluso el hip-hop, sin perder su esencia. Cambios en la formación y nuevas influencias han enriquecido su sonido, manteniéndolos frescos y relevantes en cada etapa.

Su discografía incluye trabajos como Konk (2008), Junk of the Heart (2011), Listen (2014) y Let’s Go Sunshine (2018), este último publicado bajo sello independiente y con tintes nostálgicos y personales. En 2017 lanzaron su recopilatorio The Best Of… So Far, que celebra lo mejor de su carrera junto a demos inéditas y nuevos sencillos. Su más reciente álbum Never/Know (2025) marca una nueva fase: más espontánea, moderna y vibrante. Con cada disco, The Kooks han demostrado que no son solo una banda de éxitos pasados, sino una fuerza creativa en constante movimiento.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.