The Last Dinner Party incendiará Madrid y Barcelona con «From The Pyre» en 2026

Las británicas The Last Dinner Party regresan a España para presentar su esperado segundo álbum, From The Pyre, que verá la luz el 17 de octubre de 2025 a través de Island EMI. La banda, formada por Abigail Morris, Lizzie Mayland, Emily Roberts, Georgia Davies y Aurora Nishevci, actuará el 10 de febrero de 2026 en la sala La Riviera de Madrid y el 11 de febrero en Razzmatazz de Barcelona, de la mano de Last Tour. Estas fechas forman parte de una ambiciosa gira de 35 conciertos que recorrerá Reino Unido, Europa, Australia y Nueva Zelanda entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

Tras el éxito de su debut Prelude to Ecstasy en 2024, que les valió dos BRIT Awards, el quinteto londinense apuesta por un sonido más oscuro y crudo en From The Pyre, grabado con el productor Markus Dravs (Wolf Alice, Florence + The Machine). El primer single, This Is The Killer Speaking, ya ha conquistado a fans con su energía caótica y sin límites. Según la banda, el álbum explora historias personales llevadas a extremos míticos, con imágenes de rifles, santos y hogueras que reflejan emociones intensas.

Las entradas para los conciertos en Madrid y Barcelona saldrán a la venta el 12 de septiembre a las 10:00 a través de la agenda de Last Tour, con un precio de 40 € más gastos. Los fans que reservenFrom The Pyre antes del 8 de septiembre podrán acceder a una preventa exclusiva el 9 de septiembre.

The Last Dinner Party: un ascenso meteórico con un toque barroco

Formada en Londres en 2020, The Last Dinner Party irrumpió en la escena musical con una propuesta que fusiona indie rock, pop barroco y una estética teatral que cautiva. El quinteto, compuesto por Abigail Morris (voz), Lizzie Mayland (guitarra), Emily Roberts (guitarra), Georgia Davies (bajo) y Aurora Nishevci (teclados), se conoció en la escena universitaria y rápidamente llamó la atención por sus actuaciones enérgicas. Su single debut, Nothing Matters, lanzado en abril de 2023, se convirtió en un himno instantáneo gracias a su mezcla de letras crudas y melodías exuberantes. Este éxito les valió un contrato con Island EMI y una nominación como BBC Sound of 2024, consolidándolos como una de las bandas más prometedoras del Reino Unido.

Su primer álbum, Prelude to Ecstasy (2024), fue un éxito crítico y comercial, alcanzando el número 1 en las listas británicas y ganando dos BRIT Awards: Mejor Artista Nuevo y Mejor Grupo Británico. Producido por James Ford (Arctic Monkeys), el disco explora temas de deseo, identidad y mitología con un sonido que evoca a Kate Bush y Florence + The Machine. En 2025, The Last Dinner Party lanzará su segundo trabajo, From The Pyre, grabado con Markus Dravs, que promete un enfoque más oscuro y visceral. Con singles como This Is The Killer Speaking y una gira mundial que incluye paradas en Madrid y Barcelona en 2026, la banda sigue demostrando que su ascenso no tiene freno.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.