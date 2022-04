The National anuncia un concierto en Pamplona en mayo

La banda norteamericana llega al Escenario Baluarte con un concierto único e irrepetible que se celebrará el 28 de mayo de 2022. Las entradas estarán a la venta general disponibles el viernes 8 de abril a partir de las 10:00h en baluarte.com.

The National trata la música rock como si fuese un bálsamo. Durante más de dos décadas, han creado canciones que navegan por un mundo herido, creando un espacio donde las almas desanimadas puedan unirse y brindar por cada día nuevo. En ese tiempo, han crecido tanto como artistas como compositores, evolucionando desde el indie más clásico a una de las bandas más aventureras e influyentes de nuestro tiempo, con un impacto que reverbera a través de los mundos del rock alternativo, la composición clásica de vanguardia, e incluso llegando al Top 40 de música pop.

Sorprendentemente, The National ha sobrevivido a la montaña rusa que empezó en pequeños bares y que ha terminado en ser cabezas de cartel en los mayores festivales del mundo. Hay grupos que son como una familia, y The National lo son, y en todos los sentidos. Con el enigmático pero carismático cantante principal, Matt Berninger flanqueado por Aaron y Bryce Dessner, los superdotados multi-instrumentistas que proporcionan textura de ensueño a todas las composiciones, y Scott y Bryan Devendorf, la sección rítmica telepática que lleva las canciones a esos picos dramáticos tan habituales en su música. Aunque todos provienen de Cincinnati, The National oficialmente empezó en Brooklyn en 1999. En comparación con los sonidos postpunk de moda de entonces, el ingenioso sonido Americana de los dos primeros álbumes de The National— debut homónimo de 2001 y “Sad Songs for Dirty Lover” de 2003, los posicionaron como únicos e independientes dentro del ambiente indie.

Desde ese momento, y durante la siguiente década, The National comenzó a ganar cada vez más popularidad a la vez que expandían su sonido. Lanzado en 2010, “High Violet” fue el primero de sus álbumes en llegar al top 5 en Estados Unidos y en todo el mundo. Mientras tanto, el malhumorado y majestuoso álbum “Trouble Will Find Me” de 2013 les anotó su primera nominación a los Grammy al Mejor Álbum Alternativo. Debutando en el número 2 en las listas de Billboard, “Sleep Well Beast”, de 2017, continuó la senda de su anterior trabajo y, gracias a la experimentación rítmica y nuevos sonidos, consiguió el Grammy al Mejor Álbum Alternativo.



Pero la discografía oficial de The National solo cuenta una parte de su historia. Como pasa entre los mejores hermanos, The National se ha permitido tener un denso ecosistema de trabajos en solitario, pasando por grupos paralelos y lanzamientos individuales (“Sepertine Prison”, LNZNDRF, Big Red Machine), plataformas de música revolucionarias (37d03d.com) o colaboraciones en los trabajos de otros/as artistas, como Aaron hizo como co-productor de los álbumes de Taylor Swift “Folklore” y “Evermore”.



The National culmina estas dos décadas de carrera con la esencia de siempre; con un sonido nuevo y en constante evolución que no se compromete a algo fijo para contentar a su audiencia. Y es que, a través de la paciencia y la pureza de su visión, el mundo se ha enamorado de su trabajo.

