The National vuelven a los escenarios. La banda liderada por Matt Berninger ha confirmado su primer concierto desde 2024: será el domingo 18 de octubre de 2026 en el Auditorio Kursaal de Donostia / San Sebastián, dentro de la programación de Kursaal Eszena. Se trata, además, de su única actuación prevista en todo 2026, y llega apenas unos días después de que Berninger estrenara en solitario “Martini Me Fatso”, su último sencillo fuera del grupo.

El concierto donostiarra no es una parada de gira al uso, sino el cierre de un fin de semana muy especial: AB100, un encuentro pensado para celebrar el 50 cumpleaños de los hermanos Aaron Dessner y Bryce Dessner, guitarristas y compositores de la banda. Bajo el nombre de “The National & Friends”, la actuación reunirá al grupo con amigos y colaboradores de toda su carrera, en la línea del espíritu colectivo que ya se pudo ver este verano cuando Berninger pisó el escenario de Mad Cool 2026 con su proyecto en solitario.

Un regreso pensado como celebración, no como gira

AB100 se define por sus organizadores como «más que un festival»: un encuentro de artistas, amigos y colaboradores construido alrededor de la comunidad musical que Aaron y Bryce Dessner han ido tejiendo durante décadas de proyectos compartidos. El evento se repartirá entre Donostia / San Sebastián y Biarritz (localidad francesa donde reside Bryce Dessner y en la que Aaron pasa también buena parte de su tiempo), y combinará desde conciertos íntimos en formato song circle hasta la gran cita de cierre en el Kursaal.

El fin de semana arrancará el sábado 17 de octubre en Biarritz, con un “Mixtape” presentado por los propios Aaron y Bryce Dessner y una sesión de DJ de Jon Hopkins. Ese mismo cartel incluye a Ben Howard, Kevin Morby, Mina Tindle, Ragnar Kjartansson, Richard Reed Parry y Eñaut Elorrieta, entre otros nombres que irán compartiendo escenario en formaciones cambiantes a lo largo de la noche.

Domingo maratoniano en Donostia: cine, órgano y song circles antes del plato fuerte

El domingo 18 concentrará la mayor parte del programa en Donostia / San Sebastián. Por la mañana, Tabakalera acogerá de forma gratuita la proyección de A Lot of Sorrow, la película-performance de seis horas de Ragnar Kjartansson en la que The National interpreta de forma repetida “Sorrow”, además de la instalación sonora Voices Within de Ludmilla Balkis, realizada en colaboración con Bryce Dessner.

A las 13:00h, el Teatro Principal acogerá “Song Circle”, con Anaïs Mitchell, Ben Howard, Kevin Morby y Ye Vagabonds compartiendo un formato colaborativo antes que actuaciones independientes. A las 16:00h, la Basílica de Santa María del Coro albergará un recital de órgano gratuito a cargo de James McVinnie. Y a las 18:00h, de vuelta al Teatro Principal, llegará “SIRENS”, presentado por Lisa Hannigan junto al Theodora Byrne Trio, con Amanda Bergman, Angie McMahon, Anaïs Mitchell, Kate Stables, Mina Tindle y Pomme sobre el escenario.

El broche final llegará a las 19:30h en el Auditorio Kursaal, con “The National & Friends” como cabeza de cartel de la clausura de AB100.

De Cincinnati a Roma: el largo camino de The National hasta este regreso

Formados en Cincinnati (Ohio) aunque instalados desde hace años en Brooklyn, The National llevan más de dos décadas construyendo una de las trayectorias más respetadas del indie rock estadounidense: dos parejas de hermanos (Aaron y Bryce Dessner a las guitarras, Scott y Bryan Devendorf al bajo y la batería) y la voz grave de Matt Berninger. Discos como Boxer, High Violet, Trouble Will Find Me (con colaboraciones de St. Vincent y Sharon Van Etten) o Sleep Well Beast los consolidaron como una banda de culto capaz de llenar auditorios y festivales por igual, mientras Aaron y Bryce Dessner desarrollaban en paralelo carreras propias como productores (Taylor Swift, Gracie Abrams) y compositores.

Su actividad más reciente como grupo se remonta a 2023, con la publicación casi simultánea de dos álbumes de estudio, First Two Pages of Frankenstein y Laugh Track, y a 2024, cuando presentaron “Rome”, un disco en directo grabado sin overdubs el 3 de junio de ese año en el Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone de Roma. Fue también en 2024 cuando la banda pisó suelo español por última vez, con un concierto íntimo en la sala Razzmatazz de Barcelona y su actuación en el Primavera Sound del Parc del Fòrum. Desde entonces, el grupo no ha vuelto a subirse a un escenario, aunque Berninger ha mantenido su actividad en solitario con el álbum Get Sunk (2025) y singles sueltos como el ya mencionado “Martini Me Fatso”. El concierto de Donostia pondrá así fin a un silencio de más de dos años y lo hará, simbólicamente, en una celebración familiar antes que en una gira convencional.

Cómo conseguir entradas para el concierto de The National en San Sebastián

La venta de entradas para “The National & Friends” se organizará en dos fases. Una preventa de 24 horas arrancará el 30 de julio a las 11:30h, reservada a los miembros de Eszena Kideak y del club de fans oficial de la banda, Cherry Tree. La venta general comenzará el 3 de agosto a las 11:30h a través de kursaal.eus y en la taquilla del propio Auditorio Kursaal. Las entradas para “Song Circle” y “SIRENS”, ambas en el Teatro Principal, siguen un calendario similar (preventa Cherry Tree el 30 de julio, venta general el 3 de agosto) a través de donostiakultura.eus, mientras que las entradas para el “Mixtape” de Biarritz ya están a la venta desde este mismo 29 de julio.

▶ The National & Friends — Auditorio Kursaal, Donostia / San Sebastián | 18 de octubre de 2026 | Cierre de AB100

¿Te lanzarías a Donostia solo para ver este concierto, o prefieres esperar a que The National anuncien una gira más amplia? ¿Con qué artista del cartel de AB100 te haría más ilusión que compartieran escenario?

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