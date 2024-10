The Offspring y Simple Plan vuelven a España con su gira mundial

The Offspring y Simple Plan se preparan para regresar a España en septiembre de 2025 como parte de la gira mundial The Offspring Supercharged Worldwide 2025. Los conciertos se llevarán a cabo el 26 de septiembre en el Palacio de Vistalegre de Madrid y el 27 de septiembre en el Palau Olímpic de Badalona, Barcelona. The Offspring, liderados por Dexter Holland y Noodles, presentarán su nuevo álbum Supercharged, que ha sido producido por Bob Rock y destaca por su energía y letras incisivas. La banda, conocida por éxitos como Come Out and Play y Pretty Fly (For a White Guy), promete un espectáculo lleno de clásicos y nuevas canciones.

Simple Plan, la banda canadiense de pop punk, se unirá a The Offspring en esta gira. Conocidos por temas como I’m Just a Kid y Welcome to My Life, Simple Plan calentará el ambiente antes de la actuación principal. La preventa de entradas comenzará el 15 de octubre para los compradores del nuevo disco de The Offspring y el 17 de octubre para los poseedores de abonos del Resurrection Fest 2025. La venta general se abrirá el 18 de octubre.

Estos conciertos representan una oportunidad única para disfrutar de dos de las bandas más icónicas del punk rock y el pop punk en directo. ¿Te lo vas a perder?