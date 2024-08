The Pains Of Being Pure At Heart celebran el 15º aniversario de su primer disco con una gira especial

The Pains Of Being Pure At Heart celebrarán el 15º aniversario de su álbum debut con una gira especial entre febrero y marzo de 2025. La banda neoyorquina, conocida por su estilo noise-pop, contará con cuatro de sus miembros originales: Kip Berman (cantante y guitarrista), Peggy Wang (teclista), Christoph Hochheim (guitarra) y Kurt Feldman (batería). Alex Naidus no participará en la gira, siendo reemplazado por Eddy Marshall en el bajo.

El tour, denominado The Pains Of Being At Heart plus support, incluirá once conciertos en diversas ciudades de España y Portugal. Las fechas destacadas incluyen actuaciones en Madrid, Barcelona y Sevilla. Además, Slumberland Records lanzará una reedición en vinilo coloreado del álbum debut, disponible en los conciertos.

La banda no había tocado junta con su formación original desde 2012, cuando finalizaron la gira de su segundo disco Belong. Tras varios cambios en su alineación y la disolución oficial en 2019, este regreso es una oportunidad única para los fans de revivir los éxitos de su primer disco, como Contender, Come Saturday y This Love Is Fucking Right.

Kip Berman expresó su gratitud hacia los fans y la emoción de volver a interpretar las canciones que cambiaron sus vidas. The Pains Of Being Pure At Heart comenzaron su carrera en 2007 y rápidamente ganaron reconocimiento por su sonido fresco y emocional, influenciado por bandas como The Jesus And Mary Chain y My Bloody Valentine.

Fechas de la gira de The Pains Of Being Pure At Heart

19 Feb 2025 · PORTO (Portugal) · Mouco (SON EG) – Entradas

20 Feb 2025 · A CORUÑA · Garufa Club (SON EG) – Entradas

21 Feb 2025 · OVIEDO · Almacenes – Entradas

22 Feb 2025 · TARRAGONA · Sala Zero – Entradas

23 Feb 2025 · MADRID · Lula Club (Jaguar) – Entradas

24 Feb 2025 · SEVILLA · Sala X – Entradas

26 Feb 2025 · MURCIA · Sala REM – Entradas

27 Feb 2025 · VALÈNCIA · 16 Toneladas – Entradas

28 Feb 2025 · BARCELONA · Razzmatazz 2 – Entradas

01 Mar 2025 · ZARAGOZA · Las Armas (SON EG) – Entradas

27 Feb 2025 · SAN SEBASTIÁN · Dabadaba – Entradas