The Reytons llevan su directo arrollador a una gira global con parada en Barcelona, Madrid y Valencia

Los británicos The Reytons siguen empeñados en demostrar que su ascenso no es casualidad. Tras un 2025 en el que agotaron entradas en Reino Unido, encabezaron el Tramlines Festival y llenaron el Wembley Arena, la banda anuncia ahora el siguiente paso lógico en su crecimiento: su primera gira mundial, un movimiento que confirma su estatus como una de las propuestas más sólidas del rock británico actual.

El tramo europeo de la gira llegará en febrero y marzo de 2027, con tres fechas muy esperadas en España: Barcelona (La Nau, 4 de marzo), Madrid (Sala But, 5 de marzo) y Valencia (Rock City, 6 de marzo). Las entradas saldrán a la venta el 24 de abril a las 10:00h en la web oficial de la banda. Para sus seguidores españoles, será la oportunidad perfecta de reencontrarse con un directo que combina energía, actitud y letras con un marcado componente social.

El anuncio llega acompañado de otra noticia importante: el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, A Love Letter To A Broken Town, previsto para el 24 de julio. Un trabajo que, según la propia banda, mantiene su esencia narrativa y crítica mientras amplía su sonido. El vocalista Jonny Yerrell lo resume con claridad: “Sinceramente, creo que este es el mejor álbum que hemos hecho. No queremos cambiar lo que somos: nos encanta nuestra música, lo que contamos y la gente que viene a nuestros conciertos. Esperad lo mismo… pero más grande, mejor y con alguna sorpresa”.

Con esta gira mundial, que recorrerá Estados Unidos, Reino Unido, Asia, Oceanía y Europa, The Reytons consolidan un crecimiento basado en la constancia, la cercanía con su público y una identidad musical que no necesita artificios. Su regreso a España promete ser uno de los momentos destacados del calendario indie de 2027.

The Reytons, la banda que crece sin perder el pulso de la calle

Desde su irrupción en la escena indie británica, The Reytons han construido una trayectoria marcada por la honestidad y la conexión directa con su audiencia. Con discos que han alcanzado el número uno en Reino Unido y una reputación en directo que no ha dejado de crecer, la banda ha sabido combinar relatos cotidianos, crítica social y un sonido cada vez más robusto. Su discografía, que incluye trabajos como Kids Off The Estate, What’s Rock And Roll? y el inminente A Love Letter To A Broken Town, refleja una evolución coherente y ambiciosa. En apenas unos años han pasado de salas pequeñas a grandes recintos y festivales, manteniendo intacta la actitud que los define. Su historia es la de un grupo que avanza sin perder de vista sus raíces, convirtiéndose en una de las voces más reconocibles del indie británico contemporáneo.

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