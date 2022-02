The Smile (Thom Yorke y Johnny Greenwood) estarán en el Primavera Sound 2022 y confirman conciertos en Barcelona y Madrid en julio

The Smile, la nueva aventura de Thom Yorke y Johnny Greenwood de Radiohead con el aporte a la batería de Tom Skinner, componente de Sons of Kemet, y la producción de su inseparable Nigel Godrich, vendrán a Barcelona y Madrid a presentar las canciones de su esperado disco debut.



Sus recientes single de debut, You Will Never Work in Television Again y The Smoke, lanzan inesperados destello rock que parece sintonizar con el recuerdo de The Bends, aunque ya se sabe que en los laberintos de espejos no todo es lo que parece.

Conciertos en Barcelona y Madrid

The Smile se incorporan al cartel de la próxima edición de Primavera Sound Barcelona – Sant Adrià, donde actuarán en la jornada del viernes 10 de junio en lo que será el regreso de Thom Yorke y Johnny Greenwood al festival seis años después. Además, su gira mundial les traerá de vuelta a Barcelona (Poble Espanyol) el 5 de julio y les llevará al festival Noches del Botánico de Madrid el 6 de julio.

VIERNES 10 DE JUNIO – BARCELONA (PRIMAVERA SOUND)

MARTES 5 DE JULIO – BARCELONA (POBLE ESPANYOL)

MIÉRCOLES 6 DE JULIO – MADRID (NOCHES DEL BOTÁNICO)

Sobre The Smile

The Smile es una banda de rock inglesa formada por los miembros de Radiohead Thom Yorke y Jonny Greenwood y el baterista de Sons of Kemet Tom Skinner. Hicieron su debut sorpresa en una actuación transmitida por el Festival de Glastonbury en mayo de 2021 y lanzaron dos sencillos en enero de 2022. La banda es una colaboración con el productor de Radiohead Nigel Godrich.

Discografía

You Will Never Work in Television Again (Single - 10 de enero de 2022) The Smoke (Single - 27 de enero de 2022)

