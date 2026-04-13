The Strokes regresan a Barcelona con nuevo disco y una única fecha que promete ser histórica

La vuelta de The Strokes a España ya es oficial y llega con todo lo que uno espera de una banda que, dos décadas después de su irrupción, sigue marcando el pulso del rock contemporáneo. El grupo neoyorquino actuará el 20 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en la que será su única fecha en nuestro país, un regreso especialmente simbólico: no tocaban en un recinto de este tamaño en la ciudad desde 2003, cuando presentaban Room On Fire.

El concierto servirá para presentar Reality Awaits, su séptimo álbum, que verá la luz el 26 de junio y del que ya conocemos su primer adelanto, el single “Going Shopping”. El disco, grabado en Costa Rica junto a Rick Rubin y finalizado en distintos puntos del mundo, supone su primer material inédito desde The New Abnormal (2020) y llega acompañado de una intensa agenda internacional que incluye festivales como Coachella, Bonnaroo, Outside Lands o Summer Sonic 2026 en Japón.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 17 de abril a las 10h a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés, con preventas activas desde el 15 y 16 de abril según la plataforma. Todo apunta a que será una de las citas imprescindibles del otoño: una banda en plena forma, un nuevo disco bajo el brazo y un reencuentro largamente esperado con su público español.

The Strokes, dos décadas de vértigo que cambiaron el rock para siempre

Formados en Nueva York a finales de los noventa, The Strokes irrumpieron en 2001 con Is This It, un debut que redefinió el indie rock y marcó a toda una generación. Le siguieron Room On Fire y First Impressions of Earth, consolidando su estatus global antes de abrir nuevas etapas con Angles y Comedown Machine. Tras un periodo de silencio discográfico, regresaron en 2020 con The New Abnormal, aclamado por crítica y público. Su trayectoria combina himnos como “Last Nite”, “Reptilia” o “Someday” con una influencia que sigue siendo palpable en bandas de todo el mundo. Con Reality Awaits, su séptimo álbum, el grupo reafirma su vigencia y su capacidad para reinventarse sin perder la esencia que los convirtió en referentes.

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