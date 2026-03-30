The Wombats anuncian su regreso a Barcelona con un concierto que celebra la era más honesta y ambiciosa de su carrera

The Wombats vuelven a España con una parada muy especial: el próximo 12 de junio, el trío británico actuará en Paral·lel 62 dentro de su Oh! The Ocean Tour 2026. El anuncio llega aprovechando su visita al país para tocar un día después, el 13 de junio, en el Mallorca Live Festival, convirtiendo su paso por España en un pequeño tour que los fans llevaban tiempo esperando.

La banda continúa presentando su sexto álbum, Oh! The Ocean, un trabajo que marca una etapa más emocional y orgánica para el grupo. Grabado en Los Ángeles junto al productor John Congleton, el disco apuesta por un sonido más humano y menos digital, capturando la energía real de una banda tocando junta en el estudio. En él, Matthew “Murph” Murphy se adentra en un viaje introspectivo que aborda la ansiedad, la autoexploración y la búsqueda de equilibrio personal, con canciones como “Sorry I’m Late, I Didn’t Want To Come” o “Can’t Say No” como ejemplos de esa mezcla de vulnerabilidad y melodías irresistibles.

La reciente edición deluxe añade nuevas capas a esta etapa, incluyendo el single “Holy Sugar”, donde el grupo muestra su faceta más cruda y directa. Todo ello llega tras una trayectoria que no ha dejado de crecer: más de 2.500 millones de reproducciones, giras internacionales multitudinarias y una base de fans global que sigue ampliándose generación tras generación.

El directo de The Wombats es sinónimo de energía contagiosa y comunión absoluta, con himnos ya clásicos como “Greek Tragedy”, “Let’s Dance to Joy Division” o “Moving to New York”. Barcelona será una de las paradas clave de su gira europea, con entradas disponibles en preventa a partir del 30 de marzo y venta general desde el 1 de abril en Live Nation y Ticketmaster.

The Wombats, una trayectoria que convirtió la melancolía millennial en himnos indie para varias generaciones

Desde su debut con A Guide to Love, Loss & Desperation, The Wombats se han consolidado como una de las bandas más influyentes del indie británico del siglo XXI. Su capacidad para combinar letras confesionales con melodías explosivas les permitió conectar con una audiencia global que encontró en ellos un espejo emocional. Con discos como This Modern Glitch, Glitterbug o Fix Yourself, Not the World —su primer número uno—, el trío formado por Murph, Tord Øverland Knudsen y Dan Haggis ha demostrado una evolución constante sin perder identidad. Oh! The Ocean representa su etapa más madura y honesta, un capítulo que reafirma su vigencia y su habilidad para reinventarse sin romper el vínculo con sus fans.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.