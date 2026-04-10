Thirty Seconds to Mars celebra dos discos generacionales con una gira europea que aterriza en Madrid y Valencia en 2027

Thirty Seconds to Mars vuelve a Europa con una propuesta que apunta directamente a la nostalgia colectiva: una gira especial en la que interpretarán, en una misma noche, los temas más emblemáticos de A Beautiful Lie y This Is War. Un concepto pensado para fans de largo recorrido y para quienes descubrieron a la banda en pleno auge del rock alternativo de los 2000, y que ahora podrán revivir —o experimentar por primera vez— dos discos que marcaron época.

La banda actuará en España con dos fechas muy esperadas: el 8 de abril de 2027 en el Movistar Arena de Madrid y el 9 de abril de 2027 en el Roig Arena de Valencia. Las entradas saldrán a la venta el viernes 17 de abril a las 10:00h, con preventas activas desde el 15 y 16 de abril según la plataforma. Un regreso que llega con sorpresa incluida: la vuelta al escenario de Tomo Miličević, que se reunirá con Jared Leto y Shannon Leto para una gira que promete emociones fuertes.

El tour recorrerá 17 ciudades europeas y británicas, desde Lisboa hasta Dublín, pasando por París, Milán, Berlín o Londres. Una celebración en directo del legado de dos álbumes que siguen resonando con fuerza. Publicado en 2005, A Beautiful Lie consolidó el sonido cinematográfico y emocional de la banda con himnos como “The Kill” o “From Yesterday”, mientras que This Is War (2009) amplió su ambición con éxitos como “Kings and Queens”, “This Is War” o “Closer to the Edge”. Ambos trabajos acumulan certificaciones multiplatino y un impacto cultural que continúa intacto dos décadas después.

La banda llega a esta gira tras celebrar en 2026 el 20º aniversario de A Beautiful Lie con una reedición especial y un nuevo videoclip para “The Kill”, además de un 2023 marcado por el lanzamiento de It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day. Con más de 15 millones de discos vendidos, premios MTV, un Billboard Music Award y un Guinness World Record por la gira más larga de la historia, Thirty Seconds to Mars sigue demostrando que su historia está lejos de terminar.

Treinta Seconds to Mars, la banda que convirtió la épica emocional en su propio lenguaje

La trayectoria de Thirty Seconds to Mars es la de una banda que ha sabido evolucionar sin perder su identidad. Formados por Jared Leto y Shannon Leto, debutaron en 2002 con 30 Seconds to Mars, pero fue A Beautiful Lie (2005) el álbum que los catapultó al éxito global. Con un sonido épico y emocional, consolidaron su lugar en el rock alternativo de los 2000. En 2009 llegó This Is War, un disco ambicioso que amplió su alcance internacional y generó algunos de sus mayores himnos. Más tarde exploraron nuevas texturas con Love, Lust, Faith and Dreams (2013) y America (2018), antes de regresar en 2023 con It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day. Con giras multitudinarias, premios internacionales y una base de fans inquebrantable, la banda ha construido un legado que sigue creciendo con cada nueva etapa.

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