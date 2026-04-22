Tokischa desata su dembow más crudo con dos conciertos en Madrid y Barcelona este verano

El fenómeno Tokischa vuelve a España este verano con dos fechas que prometen convertir Madrid y Barcelona en epicentros de sudor, baile y provocación. La dominicana actuará el 30 de junio en La Riviera y el 1 de julio en Razzmatazz, dos salas que encajan a la perfección con la energía abrasiva y directa que caracteriza su propuesta en vivo . Las entradas saldrán a la venta el 23 de abril a las 11h a través de lasttour.org.

Convertida en una de las voces más disruptivas del dembow y el trap latino, Tokischa ha logrado trascender fronteras gracias a un estilo que combina crudeza, sexualidad explícita, crítica social y una autenticidad que incomoda tanto como fascina. Su impacto global se ha visto amplificado por colaboraciones con figuras tan diversas como Rosalía, Madonna o Arca, alianzas que han reforzado su imagen de artista sin miedo a romper moldes ni a desafiar expectativas.

En los últimos meses, la dominicana ha dado un paso decisivo con la publicación de su primer álbum, AMOR & DROGA, un trabajo que Pitchfork ha descrito como una obra que “expande los límites del dembow desde una perspectiva radicalmente personal”, destacando su capacidad para mezclar vulnerabilidad y provocación sin perder contundencia. El disco confirma lo que sus directos ya venían anunciando: Tokischa no es solo una figura polémica, sino una creadora con una visión estética y política propia.

Sobre el escenario, su propuesta se convierte en una celebración hedonista donde conviven el perreo más sucio, la reivindicación de la libertad sexual y una energía que arrastra al público desde el primer beat. Aunque sus letras puedan parecer simples a primera escucha, encierran un trasfondo social que conecta con discursos sobre identidad, marginalidad y empoderamiento femenino.

Con estas dos fechas en España, Tokischa reafirma su posición como una de las artistas más influyentes y comentadas del panorama latino actual, y todo apunta a que sus conciertos en Madrid y Barcelona serán dos de los eventos más intensos del verano.

Tokischa convierte la provocación en un lenguaje propio dentro del dembow global

A lo largo de su carrera, Tokischa ha construido una identidad artística que desafía cualquier intento de clasificación. Nacida en Santo Domingo, comenzó a llamar la atención en la escena underground dominicana gracias a un estilo que mezclaba dembow, trap y una estética cruda que rompía con los códigos tradicionales del género. Su irrupción internacional llegó con colaboraciones que la situaron en el centro del debate cultural: desde “Linda” junto a Rosalía, que se convirtió en un himno global, hasta su explosiva aparición junto a Madonna en “Hung Up on Tokischa”, un encuentro generacional que subrayó su magnetismo y su capacidad para incomodar a los sectores más conservadores de la industria.

Su discografía, aunque todavía breve, ha sido suficiente para consolidar un imaginario propio. Con AMOR & DROGA, Tokischa articula un universo donde conviven el placer, la violencia simbólica, la vulnerabilidad emocional y la reivindicación de los cuerpos disidentes. El álbum ha sido celebrado por su producción afilada, su narrativa sin filtros y su habilidad para convertir experiencias personales en declaraciones artísticas. Medios especializados han destacado su valentía a la hora de exponer contradicciones y tensiones internas, algo que la sitúa en un territorio creativo poco habitual dentro del dembow mainstream.

En directo, su figura adquiere otra dimensión: la artista despliega un ritual de liberación colectiva donde el baile, la provocación y la catarsis se entrelazan. Su presencia escénica, siempre intensa y desafiante, ha sido señalada como uno de los elementos que explican su ascenso meteórico. Con cada proyecto, Tokischa demuestra que su impacto va más allá de la polémica: es una artista que redefine los límites del género y que ha abierto un espacio propio dentro de la música latina contemporánea.

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