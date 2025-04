Tom Odell anuncia su gira «Don’t Let Me Go Tour»: ¡Barcelona lo espera el 11 de junio de 2025!

El aclamado cantautor británico Tom Odell, ganador de múltiples premios y estrella global, está listo para conquistar los escenarios con su nueva gira internacional, Don’t Let Me Go Tour. ¡Y hay una fecha que no te puedes perder! El 11 de junio de 2025, el talentoso artista pisará la icónica Sala Apolo de Barcelona para ofrecer un concierto íntimo que promete ser inolvidable. Esta serie de conciertos, que también recorrerá Estados Unidos, Canadá y Europa esta primavera y verano, llega mientras Odell se prepara para lanzar nueva música.

En palabras del propio artista: “Tenía pensado tomarme un año sabático lejos de los escenarios, pero echaba demasiado de menos tocar en directo. Así que aquí estoy, de vuelta con estos conciertos, presentando nueva música para todos en estos recintos tan especiales.” ¿No es emocionante?

Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 11 de abril a las 10:00 h en Livenation.es y Ticketmaster, con precios desde 45 euros (más gastos de distribución). ¡No tardes en asegurar tu lugar!

La gira incluye paradas en ciudades como Washington D.C., Nueva York, Montreal, Toronto, Berlín, París, Londres y Ámsterdam, entre otras, mostrando el alcance global de Odell. Su carrera, que supera la década, está marcada por éxitos como Another Love, que recientemente resurgió como himno de solidaridad con Ucrania, acumulando más de 14 mil millones de reproducciones y 29 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Reconocido con premios BRIT e Ivor Novello, Odell ha conquistado a la crítica y a fans con su fusión de melodías melancólicas y letras introspectivas sobre el amor, el desamor y la vida. Medios como The Guardian, Rolling Stone y The Telegraph han elogiado su talento atemporal. Desde sus inicios como compositor en la escuela hasta liderar su banda, su pasión por la música sigue rompiendo barreras.

