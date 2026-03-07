Tortoise regresan a España en noviembre para presentar «Touch», su primer disco en casi una década, con conciertos en Madrid, Valencia y una fecha por anunciar en Barcelona

La vuelta de Tortoise siempre es un acontecimiento, y esta vez no es diferente. La banda de Chicago confirma su regreso a España en noviembre para presentar Touch, su primer álbum en casi diez años, publicado a finales de 2025. El grupo actuará el 7 de noviembre en la Sala Moon de Valencia y el 8 de noviembre en la Sala But de Madrid, además de un concierto en Barcelona el 6 de noviembre cuyo recinto se anunciará próximamente. Las entradas para Madrid y Valencia saldrán a la venta el 10 de marzo a las 11:00 a través de Fever.

Tortoise son una banda irrepetible. Su influencia en las últimas cuatro décadas es difícil de medir: redefinieron el indie rock de los 90 incorporando krautrock, jazz de vanguardia y electrónica, y abrieron un camino que moldeó el post‑rock tal y como lo entendemos hoy. También son, casi literalmente, mil grupos en uno: sus miembros han participado en infinidad de proyectos paralelos que han expandido aún más su universo sonoro. Quizá por eso publican nueva música solo cuando sienten que deben hacerlo, lo que convierte cada lanzamiento en un pequeño terremoto creativo. Touch no es la excepción: un disco ambicioso, expansivo y lleno de matices que demuestra que la banda sigue empujando sus propios límites.

En directo es donde el rompecabezas encaja del todo, y quienes los han visto lo saben bien. Jeff Parker, Dan Bitney, Douglas McCombs, John Herndon y John McEntire regresan diez años después de su última visita con una gira coproducida por Primavera Tours y FOAM que promete ser imprescindible. La mezcla de precisión quirúrgica, experimentación y una musicalidad que parece fluir sin esfuerzo convierte cada concierto de Tortoise en una experiencia única. Con un repertorio que ahora suma el músculo de Touch, estas fechas españolas se perfilan como una de las citas más especiales del otoño.

Tortoise, pioneros del post‑rock y arquitectos de un sonido que cambió la música alternativa

Desde su formación en Chicago a principios de los 90, Tortoise se han convertido en una de las bandas más influyentes de la música experimental contemporánea. Su debut homónimo (1994) y, especialmente, Millions Now Living Will Never Die (1996) redefinieron el post‑rock con estructuras abiertas, ritmos hipnóticos y una aproximación casi científica al estudio. Con TNT (1998) y Standards (2001) ampliaron su paleta hacia el jazz, la electrónica y la música minimalista, mientras que It’s All Around You (2004) y Beacons of Ancestorship (2009) consolidaron su estatus como referentes de la experimentación accesible. Tras un largo silencio discográfico, Touch (2025) marca su regreso con un sonido más grandioso y expansivo. Su legado es el de una banda que nunca ha seguido tendencias: las ha creado.

