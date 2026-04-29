Triángulo de Amor Bizarro abre una nueva etapa con «Mi Catedral» y anuncia las primeras fechas de su gira

Tras dos décadas moldeando un lenguaje propio desde el ruido, la distorsión y una intensidad que nunca ha pedido permiso, Triángulo de Amor Bizarro vuelve a ponerse en marcha con Mi Catedral, el disco que publicarán el próximo 15 de mayo y que marca el inicio de una etapa más amplia, afilada y simbólica en su trayectoria. La banda gallega, siempre atenta a las tensiones entre lo íntimo y lo político, presenta ahora un trabajo que reflexiona sobre cómo construimos refugios personales en un entorno cada vez más hostil, sin renunciar a la identidad que les ha convertido en una referencia absoluta del underground estatal.

Como anticipo, ya pueden escucharse los primeros adelantos del álbum, “Sacrificio” y “Pat a trenca”, dos canciones que apuntan a un sonido más expansivo y a un discurso que se abre hacia nuevas capas emocionales y conceptuales. Y, como suele ocurrir con el grupo, será en directo donde estas piezas cobren su sentido definitivo: una descarga que este otoño recorrerá salas de toda la península dentro del Mi Catedral Tour, con paradas confirmadas en ciudades como Boiro, Palencia, Granada, Bilbao, Oviedo, Sevilla, Girona, Albacete, Murcia, Santiago de Compostela, Vigo, Toledo, Málaga, Barcelona y Madrid, donde cerrarán esta primera tanda de fechas en La Riviera.

Las entradas ya están disponibles en la web del grupo, y también puede reservarse la edición física de Mi Catedral, un lanzamiento que promete situar de nuevo a Triángulo de Amor Bizarro en el centro de la conversación musical independiente.

Primeras fechas – “Mi Catedral Tour”

10/10/26 — Boiro — A Pousada

30/10/26 — Palencia — Universonoro

31/10/26 — Granada — Planta Baja

13/11/26 — Bilbao — Stage Live

12/12/26 — Oviedo — Kuivi Almacenes

19/12/26 — Sevilla — Sala X

17/01/27 — Girona — Sala la Mirona NEU!

29/01/27 — Albacete — Sala Clandestino

30/01/27 — Murcia — Sala REM

12/02/27 — Santiago de Compostela — Capitol

13/02/27 — Vigo — Rouge

19/02/27 — Toledo — Círculo de Arte

20/02/27 — Málaga — La Trinchera

26/02/27 — Barcelona — Sala Apolo

12/03/27 — Madrid — La Riviera

Triángulo de Amor Bizarro, dos décadas construyendo un ruido propio que ya es historia del indie español

A lo largo de más de veinte años de carrera, Triángulo de Amor Bizarro se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del indie español gracias a un sonido que combina ruido, punk, shoegaze y una visión lírica tan política como emocional. Desde su debut homónimo en 2007, el grupo ha firmado discos esenciales como Año Santo, Victoria mística o Triángulo de Amor Bizarro, trabajos que les han situado en festivales, listas de lo mejor del año y en la memoria colectiva de una generación. Su directo, siempre abrasivo y catártico, ha sido una de sus señas de identidad, y cada nueva etapa ha supuesto una expansión de su universo sonoro. Con Mi Catedral, la banda abre un capítulo que promete mantener intacta su esencia mientras explora nuevas formas de intensidad y significado.

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