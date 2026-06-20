Vera Fauna tocarán por primera vez en La Riviera el 15 de enero de 2027, dentro del ciclo Inverfest en lo que será el concierto en sala más grande que el grupo sevillano ha ofrecido hasta ahora en Madrid. El anuncio llega envuelto en una vuelta atrás. «Quiebro y Nada», canción de sus primeros años como banda, vuelve a las plataformas en una nueva grabación hecha en Sevilla, con algunos de los sonidos que marcarán su próximo disco.

¿Aniversario o estrategia? Por qué «Quiebro y Nada» vuelve justo ahora

El comunicado de la banda lo vende como «una mirada hacia atrás sin nostalgia». Es nostalgia, y no tiene nada de malo: lo interesante es para qué la usan. «Quiebro y Nada» nació en 2016, cuando Vera Fauna la publicaron como sencillo en el sello brasileño Crooked Tree Records, y un año después la incluyeron en Relieve, el EP que precedió a su salto al formato largo. Es una canción anterior a Dudas y Flores (2020, Purple Moon Records) que, con los años, se ha quedado como una rareza dentro de su repertorio, de vocación más pop que el resto de su catálogo.

De ahí saltaron a Los años mejores (2022) y a Dime dónde estamos (2025), su tercer álbum y el más narrativamente compacto hasta la fecha, grabado ya fuera de Ernie Records, el sello al que se habían unido en 2021. Diez años después de aquel primer sencillo, la formación también ha cambiado: del cuarteto que grabó «Quiebro y Nada» (Kike Suárez, Jaime Sobrino, Juanlu Romero y Javi Blanco a la guitarra) queda el núcleo original menos Javi, sustituido ahora por Fran. Recuperar la canción justo cuando anuncian el salto a la sala grande no es un ejercicio de memoria: es una manera de dejar constancia de la distancia entre aquel sencillo de sello pequeño y La Riviera.

Vera Fauna en La Riviera: el mapa de una gira que no para de subir

La cita del 15 de enero de 2027 en La Riviera, dentro del ciclo Inverfest, no es una fecha suelta: cierra una gira que arranca este mismo verano y que combina salas pequeñas con algunos de los festivales más activos del calendario nacional, entre ellos el FIB Benicàssim. Las entradas para Madrid están a la venta desde el 19 de junio.

25 de junio: Santiago de Compostela (Riquela Club) 26 de junio: A Coruña (Noites do Porto) 27 de junio: Vigo (Galicia Fest) 3 de julio: Alcobendas (Opensky Alcobendas) 10 de julio: Alicante (Siente Santa Pola Xperience) 17 de julio: Benicàssim, Castellón (FIB Benicàssim) 26 de julio: Chantada, Lugo (17 Grados Ribeira Sacra) 1 de agosto: La Antilla, Huelva (Playa Sonora) 18 de septiembre: Oviedo (Fiestas de San Mateo) 9 de octubre: Arrecife, Lanzarote (Arrecife en Vivo) 2 de noviembre: Salamanca (Sala B) 15 de enero de 2027: Madrid (La Riviera)

Es la gira más larga que ha hecho el grupo hasta la fecha, y la primera en la que un cabeza de cartel madrileño no es una sala de aforo medio sino un recinto del tamaño de La Riviera. La última vez que Vera Fauna tocaron en Madrid, en la Sala But, dentro del propio Inverfest 2026, ya se hablaba de esta gira como el «verdadero arranque» de una nueva etapa en directo. Un año después, esa etapa tiene techo: y el techo es alto.

Vera Fauna: la psicodelia que salió de Sevilla para quedarse

Vera Fauna empezaron a publicar canciones en Sevilla a mediados de la pasada década, primero en sencillos y EPs como Relieve (2017), antes de debutar en formato largo con Dudas y Flores (2020, Purple Moon Records), un disco que mezclaba psicodelia, neo soul y raíces andaluzas y que los situó en el mapa de la música alternativa española. En 2021 ficharon por Ernie Records, sello con el que publicaron Los años mejores (2022). La ruptura con esa discográfica, en mitad de un año que el propio grupo ha descrito como duro, dio paso a Dime dónde estamos (2025), el álbum con el que CrazyMinds ya apuntaba a una de las mejores publicaciones nacionales del año.

Ese recorrido (de un sencillo en un sello brasileño a un álbum aclamado tres discos después) es exactamente el que ahora deciden subrayar, en el momento en que más sentido tiene hacerlo. La banda que en 2017 metía «Quiebro y Nada» en un EP modesto es la misma que en enero de 2027 llenará, o al menos lo intentará, una de las salas más grandes de Madrid.

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