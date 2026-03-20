Vetusta Morla anuncian las fechas de su Gira de vuelta 2026 y confirman siete conciertos únicos con nuevas canciones

Vetusta Morla han puesto en marcha su esperado regreso a los escenarios con la Gira de vuelta. Canciones de ida, una serie de siete conciertos que marcarán su retorno en 2026 y que los llevará por algunas de las principales ciudades del país. La banda ha confirmado que esta gira será la primera oportunidad para escuchar en directo sus nuevas composiciones, un material inédito que llega tras un periodo de silencio creativo y que promete abrir una nueva etapa en su trayectoria. Según explican en su comunicado, este regreso nace de ese impulso que aparece cuando vuelven a encerrarse en su local de ensayo, ese lugar donde, como ellos mismos dicen, “la conexión sin datos aparece sin el permiso de nadie”.

Las fechas anunciadas muestran una gira breve, concentrada y diseñada para convertir cada concierto en un acontecimiento especial. El tour arrancará el 2 de octubre en Barcelona (Palau Sant Jordi), seguirá el 9 de octubre en Valencia (Roig Arena) y continuará el 24 de octubre en Pamplona (Navarra Arena). A partir de ahí, la banda viajará al sur con un concierto el 31 de octubre en Málaga (Auditorio Municipal Cortijo de Torres), para después actuar el 7 de noviembre en A Coruña (Coliseum), el 14 de noviembre en Sevilla (Live Sur Stadium) y cerrar el ciclo el 21 de noviembre en Madrid (Movistar Arena).

La expectación es máxima, y la banda lo sabe. Por eso han anunciado una preventa exclusiva para Valientes, su comunidad oficial de seguidores, que se activará el martes 24 de marzo a las 12:00h. La venta general comenzará el 26 de marzo a la misma hora a través de su web oficial. La gira, limitada a estas siete ciudades, refuerza la idea de que Vetusta Morla quiere reencontrarse con su público de una forma más íntima, cuidada y centrada en el directo, apostando por una propuesta que combina novedad y celebración.

Este anuncio confirma que 2026 será un año clave para la banda, que vuelve con energías renovadas y con la promesa de nuevas canciones que, previsiblemente, marcarán el rumbo de su próximo proyecto discográfico. La Gira de vuelta no solo es un regreso: es una declaración de intenciones.

Vetusta Morla, una trayectoria que convirtió la independencia en un fenómeno generacional

Desde su debut con Un día en el mundo en 2008, Vetusta Morla han construido una de las carreras más sólidas e influyentes del indie español. Su sonido, caracterizado por guitarras expansivas, letras cargadas de simbolismo y una intensidad emocional reconocible al instante, los llevó a llenar recintos que antes parecían inaccesibles para una banda independiente. Con discos como Mapas, La deriva, Mismo sitio, distinto lugar o Cable a tierra, han explorado nuevas sonoridades sin perder su identidad, consolidando un directo que se ha convertido en uno de los más respetados del país. Su capacidad para conectar con varias generaciones y su apuesta por la autogestión los han convertido en un referente cultural. La Gira de vuelta 2026 llega como un nuevo capítulo en una historia marcada por la evolución constante y la fidelidad a su propio camino.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.