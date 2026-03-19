Vetusta Morla anuncian su Gira de Vuelta 2026 y adelantan “Canciones de ida”, un nuevo ciclo creativo que nace en su local de ensayo

Vetusta Morla vuelven en 2026 con un proyecto que apunta a ser uno de los más significativos de su carrera: la Gira de vuelta. Canciones de ida, un nuevo viaje musical cuyo calendario de fechas y ciudades se desvelará en los próximos días. La banda madrileña lo ha anunciado a través de un comunicado en el que reivindican el lugar donde todo empieza: su local de ensayo. Allí, explican, es donde la música vuelve a cobrar sentido cada cierto tiempo, como si algo se encendiera sin previo aviso. “Siguen siendo esos momentos donde la conexión sin datos aparece sin el permiso de nadie. Y de repente, todos sabemos que ahí hay ‘algo’”, afirman. Ese “algo”, dicen, es su manera de creer en el futuro.

El grupo también ha confirmado que el martes 24 de marzo a las 12:00h se activará la preventa exclusiva para Valientes, la comunidad oficial de seguidores de Vetusta Morla, un espacio gratuito con contenido único. La venta general comenzará el 26 de marzo a la misma hora, lo que anticipa una carrera por conseguir entradas para una gira que, previsiblemente, volverá a agotar localidades en tiempo récord.

Aunque el comunicado no revela aún detalles sobre nuevas canciones o un posible álbum, el título Canciones de ida sugiere un punto de partida, un movimiento hacia adelante que encaja con la filosofía del grupo: explorar, arriesgar y volver a empezar desde la raíz. La banda parece decidida a abrir una nueva etapa creativa, conectando con ese impulso primario que surge cuando se encienden los amplificadores y las ideas vuelven a fluir sin filtros.

Con esta Gira de vuelta, Vetusta Morla reafirman su vínculo con un público que ha crecido con ellos y que sigue encontrando en su música un espacio de emoción compartida. 2026 se perfila como un año clave para una banda que, lejos de acomodarse, vuelve a su origen para reinventarse una vez más.

Vetusta Morla, una trayectoria que convirtió la independencia y la emoción en un fenómeno generacional

Desde su debut con Un día en el mundo (2008), Vetusta Morla se han consolidado como una de las bandas más influyentes del indie español. Su sonido, marcado por guitarras expansivas, letras poéticas y una intensidad emocional inconfundible, los llevó a llenar recintos que antes parecían inaccesibles para un grupo independiente. Con discos como Mapas, La deriva, Mismo sitio, distinto lugar o Cable a tierra, han explorado nuevas sonoridades sin perder su identidad, ampliando su impacto dentro y fuera de España. Su directo, considerado uno de los más sólidos del país, ha sido clave en su crecimiento, convirtiendo cada gira en un acontecimiento cultural. La Gira de vuelta 2026 llega en un momento de madurez creativa, reafirmando a Vetusta Morla como una banda que sigue avanzando sin olvidar de dónde viene.

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