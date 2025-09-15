Viva Suecia se lanza a lo grande con su gira más ambiciosa y un disco que busca la paz

La banda murciana Viva Suecia está lista para marcar un antes y un después en su trayectoria con el lanzamiento de su nuevo álbum Hecho en tiempos de paz, previsto para el próximo 10 de octubre, y una gira que promete ser la más ambiciosa de su carrera.

El tour, que recorrerá grandes recintos en Madrid, Valladolid, Zaragoza, A Coruña, Bilbao, Granada y Murcia, arranca este mes con dos fechas en el Movistar Arena de Madrid, ambas ya agotadas. La primera se celebrará en septiembre y la segunda en marzo de 2026. En Murcia, las entradas volaron en apenas una hora, confirmando el fervor que despierta la banda en su tierra.

Hecho en tiempos de paz se presenta como un estallido creativo que refleja el deseo urgente de cambio, la búsqueda de serenidad y una intensidad emocional que atraviesa cada uno de sus temas. Los singles Dolor y gloria, Deja encendida una luz, Sangre y Querer ya han adelantado el tono del disco, que se perfila como uno de los más sólidos y trascendentes de Viva Suecia.

Las entradas para el resto de conciertos estarán disponibles desde el miércoles 17 de septiembre a las 13:00h en Fever, con acceso anticipado para usuarios registrados (excepto en Zaragoza y A Coruña).

Con esta gira, Viva Suecia no solo consolida su posición como referente del indie nacional, sino que también se atreve a soñar en grande, llevando su mensaje de paz y emoción a los escenarios más imponentes del país.

Viva Suecia: diez años de rock emocional y evolución constante

Desde su formación en Murcia en 2013, Viva Suecia ha escalado con paso firme hasta convertirse en uno de los pilares del indie rock español. Integrado por Rafa Val, Jess Fabric, Alberto Cantúa y Fernando Campillo, el cuarteto se dio a conocer con el EP Viva Suecia (2014), producido por Paco Román (Neuman), y pronto firmó con Subterfuge Records. Su debut discográfico llegó en 2016 con La fuerza mayor, seguido por Otros principios fundamentales (2017), que consolidó su sonido melódico y potente. En 2019, El milagro los catapultó al número 2 en ventas y les permitió girar por toda España. Su cuarto álbum, El amor de la clase que sea (2022), incluyó colaboraciones con Luz Casal y Dani Fernández, y mostró una faceta más madura y emocional.

A lo largo de su trayectoria, Viva Suecia ha pisado escenarios de festivales como Mad Cool, Sonorama Ribera o Festival Internacional de Benicàssim, y ha sido reconocido como Mejor Artista Español por los premios MTV en 2018. Su música, que combina indie, rock alternativo y pop, se caracteriza por letras introspectivas y una energía arrolladora en directo. En 2025, la banda inicia una nueva etapa con el lanzamiento de Hecho en tiempos de paz, su quinto álbum, y una gira nacional que incluye recintos emblemáticos como el Movistar Arena y el Roig Arena. Con más de una década de carrera, Viva Suecia sigue demostrando que su propuesta musical no solo emociona, sino que evoluciona con autenticidad y ambición.

