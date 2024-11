Weezer confirma concierto en Barcelona el 9 de julio de 2025

¡Atención, fans del rock! La icónica banda de rock alternativo, Weezer, ha confirmado una esperada fecha en España el próximo 9 de julio de 2025. La sala Razzmatazz de Barcelona será el escenario de este electrizante concierto que promete ser inolvidable.

Formada por Rivers Cuomo (voz y guitarra principal), Patrick Wilson (batería), Brian Bell (guitarra rítmica, coros y teclados) y Scott Shriner (bajo y coros), Weezer estará acompañada por la explosiva banda británica Bad Nerves, reconocida por su vibrante mezcla de pop punk distorsionado.

Este mes, la banda ha celebrado el 30º aniversario de su álbum debut con el lanzamiento de Blue Album 30th Anniversary Edition. Con más de 35 millones de discos vendidos en todo el mundo, Weezer ha dejado una huella imborrable en la música moderna, con éxitos como Buddy Holly, Island In The Sun, Beverly Hills, Say It Ain’t So y Undone (The Sweater Song).

Tras una serie de lanzamientos exitosos como Weezer [The White Album] (2016) y Pacific Daydream (2017), y una notable colaboración en giras con Panic! At the Disco y Pixies, la banda continúa evolucionando su sonido. Su popular versión de Africa de Toto en 2018 les permitió conquistar las listas nuevamente, alcanzando su quinto #1 en la radio alternativa y obteniendo el estatus de Platino.

En 2021, Weezer lanzó dos álbumes distintos pero igualmente aclamados: OK Human y Van Weezer. El primer sencillo de OK Human, All My Favorite Songs, se convirtió en uno de los mayores éxitos de rock de 2021 y fue nominado a un Grammy como «Mejor Canción de Rock». En 2022, lanzaron SZNZ, un ambicioso proyecto de cuatro EP inspirado en Las Cuatro Estaciones de Vivaldi.

La banda sigue llevando la potencia de sus shows a niveles imprevistos, como lo demostraron en su gira agotada Indie Rock Road Trip por Norteamérica, considerada una de las mejores del verano de 2023.

¿Cómo conseguir las entradas para ver a Weezer?

Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 15 de noviembre a las 10h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Además, habrá preventas especiales en Live Nation-S.SMUSIC desde el 13 de noviembre a las 12:00h, y en Live Nation a partir del jueves 14 de noviembre a las 10h en Livenation.es.

¡No te pierdas la oportunidad de ver a Weezer en vivo y ser parte de esta experiencia única! Los precios de las entradas son de 60€ más gastos de distribución.

Weezer: Una Carrera Impresionante en el Rock Alternativo

Formada por Rivers Cuomo (voz y guitarra principal), Patrick Wilson (batería), Brian Bell (guitarra rítmica, coros y teclados) y Scott Shriner (bajo y coros), la banda ha vendido más de 35 millones de discos en todo el mundo desde su debut en 1994.

La discografía de Weezer abarca más de tres décadas y está marcada por su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante. Desde su debut con The Blue Album en 1994, que incluye clásicos como Buddy Holly y Undone (The Sweater Song), la banda ha lanzado álbumes icónicos como Pinkerton (1996), un favorito de culto, y The Green Album (2001), con éxitos como Island In The Sun. Otros destacados incluyen Make Believe (2005) con Beverly Hills, The Red Album (2008) y su innovador OK Human (2021), que integró arreglos orquestales. En 2021 también lanzaron Van Weezer, un tributo al hard rock de los 80, y en 2022, el proyecto de cuatro EP SZNZ. La carrera de Weezer se caracteriza por su habilidad para fusionar su sonido distintivo con nuevas influencias y estilos, manteniendo siempre una conexión fuerte con su audiencia.

