Wolfmother celebra en España los 20 años de su debut con una gira que reivindica su legado rock

Dos décadas después de irrumpir con fuerza en la escena internacional, Wolfmother vuelve a España en julio de 2026 para celebrar el 20º aniversario de su álbum debut Wolfmother, un disco que redefinió el hard rock moderno y que sigue siendo un referente generacional. La gira, presentada por GET ROCK, promete un espectáculo cargado de riffs poderosos, solos incendiarios y la voz inconfundible de Andrew Stockdale, quien mantiene viva la esencia del rock musculoso que convirtió a la banda australiana en un fenómeno global .

El tour repasará los himnos que marcaron el inicio de su carrera, desde “Woman” —ganadora del Grammy a Mejor Interpretación Hard Rock en 2007— hasta “Joker & the Thief”, convertida en un clásico contemporáneo del rock gracias a su presencia constante en festivales, retransmisiones deportivas y bandas sonoras. Medios especializados han destacado en numerosas ocasiones cómo aquel debut devolvió al primer plano un sonido que bebía de Led Zeppelin, Black Sabbath o Deep Purple, pero con una energía renovada que conectó con una nueva generación de oyentes.

La gira también coincide con la reedición especial del álbum, un lanzamiento que subraya la vigencia de un trabajo que, según Pitchfork, “capturó la fantasía épica del rock clásico con una convicción poco habitual en pleno siglo XXI”. En directo, la banda ofrecerá un viaje de veinte años condensado en una sola noche, una celebración para fans veteranos y nuevos seguidores que han descubierto a Wolfmother a través de plataformas como Spotify o Apple Music.

Además, el concierto incluirá material de su sexto álbum Rock Out, grabado por Stockdale durante el confinamiento de 2020. Canciones como “Feelin Love”, “Outside” o “Humble” nacieron en un contexto de introspección y aislamiento, y el propio Stockdale describió el proceso como “una vía de escape emocional cuando el mundo se detuvo”. El resultado fue un disco que recupera la crudeza del rock clásico y que reafirma la capacidad del músico para reinventarse sin perder su identidad.

Con esta gira, Wolfmother demuestra que su legado sigue intacto y que su propuesta continúa siendo tan relevante como en 2006. GET ROCK invita a los seguidores del hard rock a no perderse una celebración única: veinte años de un debut histórico que todavía resuena con fuerza en los escenarios.

Wolfmother: dos décadas de rock sin concesiones

Desde su formación en Sídney a principios de los 2000, Wolfmother se consolidó rápidamente como una de las bandas más potentes del resurgir del hard rock. Su debut Wolfmother (2005 en Australia, 2006 a nivel internacional) fue un éxito inmediato: alcanzó el top 10 en varios países, obtuvo certificaciones multiplatino y situó a la banda en el mapa global gracias a singles como “Woman”, “White Unicorn” y “Joker & the Thief”. La crítica coincidió en que el trío liderado por Andrew Stockdale recuperaba la épica del rock setentero sin caer en la nostalgia vacía. Rolling Stone lo describió como “un torbellino de riffs que suena tan familiar como fresco”, mientras que NME celebró su capacidad para “revivir el espíritu del rock de estadio con una naturalidad sorprendente”.

Tras el éxito del debut, la banda atravesó cambios de formación constantes, pero Stockdale mantuvo el timón creativo. En 2009 llegó Cosmic Egg, un álbum más pulido y expansivo que consolidó su presencia internacional. Le siguieron New Crown (2014), un trabajo autoproducido que apostaba por un sonido más crudo; Victorious (2016), con producción de Brendan O’Brien y un enfoque más directo; y Rock Out (2021), concebido durante la pandemia y grabado casi íntegramente por Stockdale en su estudio casero. A lo largo de estos años, Wolfmother ha salido de gira con artistas como AC/DC, Guns N’ Roses o Aerosmith, y ha actuado en festivales como Coachella, Reading & Leeds o Download, manteniendo siempre una reputación de banda explosiva en directo.

La discografía de Wolfmother refleja una evolución marcada por la búsqueda constante de Stockdale por equilibrar la tradición del rock clásico con una energía contemporánea. Aunque el debut sigue siendo su obra más influyente, cada álbum ha aportado nuevas capas a su identidad: desde la psicodelia expansiva de Cosmic Egg hasta la urgencia casi garage de New Crown o el espíritu catártico de Rock Out. Dos décadas después, su legado se sostiene sobre una mezcla de fidelidad a las raíces y voluntad de seguir explorando, una combinación que explica por qué su música continúa conectando con públicos de distintas generaciones.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.