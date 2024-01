Girl In Red anuncia nuevo álbum y single para 2024

La cantante noruega Girl In Red, conocida por su exitoso debut If I Could Make It Go Quiet, ha revelado los detalles de su segundo álbum, titulado I’m Doing It Again Baby. El disco saldrá a la venta el 12 de abril de 2024 y el primer adelanto, Too Much, se estrenará el 9 de febrero.

La artista, cuyo nombre real es Marie Ulven, compartió la portada del álbum en su cuenta de Instagram, donde aparece caminando frente a un enorme lienzo con el título del mismo. Ulven también publicó un breve fragmento de la canción, que suena a himno pop-rock y que ya ha adelantado que se trata de una “canción del verano” preparada para triunfar en este 2024.

I’m Doing It Again Baby será la continuación de If I Could Make It Go Quiet, el aclamado primer álbum de Girl In Red, que fue producido por Aaron Dessner de The National y que incluyó éxitos como Serotonin y October Passed Me By. El disco le valió el premio Spellemann, el equivalente noruego al Grammy, que le entregó Billie Eilish en el festival Coachella.