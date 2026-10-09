Durante la primera semana de octubre, el jersey rojo de la portada de “we fell in love in october” fue virando hacia el azul, justo cuando esa canción de 2018 empieza su escalada de cada otoño. Era el anuncio. girl in red ha publicado hoy, 9 de octubre, el single “blue” en Columbia, su primera canción nueva desde “Hemingway”, que salió en el verano de 2025. Llega con un vídeo dirigido por Isak Jenssen y rodado en Oslo.

El cambio de color no se quedó en una portada. Marie Ulven rebautizó su cuenta de Instagram como @girlinblue, vistió de azul al Mozart de su foto de perfil y mudó su web de worldinred.com a worldinblue.com.

Tiene su gracia. En 2022, al presentar “October Passed Me By” (la secuela que grabó con Aaron Dessner), contó que «hacer TikToks, publicaciones de Instagram y otras cosas sobre una canción que hice hace años nunca me pareció honesto». Cuatro años después ha encontrado la manera de exprimirla sin grabarse bailando delante del móvil: convertir su canción más escuchada en una valla publicitaria. Es la campaña más lista que ha montado desde que firmó con Columbia, y también la menos inocente.

“blue”, el single de girl in red que vuelve a Oslo

La canción habla de la incertidumbre y de lo que se pierde cuando una relación termina, y el vídeo lleva a Ulven de vuelta a su ciudad para mirar cómo esa ruptura ha moldeado a la persona que es ahora. Jenssen es amigo de siempre y su director creativo, y fue también quien en 2021 codirigió con ella el clip de “Serotonin”, aquel en el que corría por las calles de Oslo y acababa saliendo despedida de una cama elástica. Misma ciudad, cinco años más tarde. Bastante menos azúcar.

Detrás hay dos canciones difíciles. Con “Hemingway”, Ulven contó que había pasado por una adicción, un trastorno alimentario y una depresión que estuvieron a punto de matarla. Unos meses antes había publicado “confession”, poco más de minuto y medio de guitarra y voz. En Glastonbury 2025 reconoció que le había costado sacar “Hemingway” por miedo a que la vieran solo como una adicta en recuperación, hasta que asumió que la adicción es una enfermedad de la que hay que hablar más.

Por ahora no hay disco anunciado. El siguiente paso conocido está lejos del estudio: su debut como actriz en Low Expectations, la película de Eivind Landsvik que llegará a los cines de Reino Unido e Irlanda a principios de 2027.

Lo que girl in red guardaba para octubre

Marie Ulven Ringheim (Horten, 1999) empezó grabando canciones en su habitación, y las primeras (“i wanna be your girlfriend”, “girls”, “we fell in love in october”) la convirtieron en una especie de contraseña: en TikTok, preguntar si alguien escuchaba a girl in red llegó a ser una forma discreta de preguntar si era lesbiana. Su debut, If I Could Make It Go Quiet (2021), le valió tres premios Spellemann, incluido el principal. Ya en Columbia publicó I’m Doing It Again Baby! (2024), cuya gira la trajo al Sant Jordi Club de Barcelona en septiembre de ese año, después de abrir varias fechas del Eras Tour de Taylor Swift. Octubre siempre ha sido su mes, y hasta ahora lo había usado para mirar atrás con cariño. Con “blue” lo usa para cambiar de color.

▶ “blue” — girl in red | 9 de octubre de 2026 | Columbia

¿Os parece legítimo usar “we fell in love in october” como reclamo para estrenar una canción nueva?

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