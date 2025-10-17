Girl Scout se lanza al vacío con «Brink», su primer álbum lleno de nostalgia brillante

La banda sueca Girl Scout acaba de anunciar su esperado álbum debut Brink, que verá la luz el próximo 20 de marzo a través de AWAL. El anuncio llega acompañado del single Same Kids, una pieza de indie-pop radiante que encapsula la ansiedad juvenil y la búsqueda de conexión en un mundo que cambia demasiado rápido. Producido por Alex Farrar (conocido por su trabajo con Wednesday y Snail Mail), el disco se presenta como un punto de inflexión emocional para la vocalista Emma Jansson, quien describe el proyecto como una respuesta a la incertidumbre del futuro y al deseo de romper patrones repetitivos.

Same Kids es una oda a la amistad, a los vínculos formados por afinidades musicales y culturales, y a la sensación de encontrar finalmente a quienes hablan tu mismo idioma emocional. Con sintetizadores brillantes, guitarras punzantes y una letra que clava frases como “Oh to be young and to be bored”, la canción se convierte en un himno para quienes alguna vez se sintieron fuera de lugar. La historia detrás del tema es profundamente personal: Jansson vivió en Japón, EE.UU. y Alemania antes de asentarse en Suecia, y encontró en sus compañeros de banda —especialmente en Kevin, quien también vivió en Canadá— una conexión basada en recuerdos compartidos y gustos similares. Esa complicidad es el núcleo de Same Kids, y también el motor que impulsa a Girl Scout como banda.

Desde su aparición en festivales como The Great Escape y Eurosonic Noorderslag, Girl Scout ha sido destacada por medios como NME como una de las promesas más sólidas del indie europeo. Su sonido, que mezcla influencias de Alvvays, el jazz y hasta versiones de Burt Bacharach, ha evolucionado desde sus primeros EPs hacia una propuesta más definida y emocionalmente resonante. Brink promete ser el reflejo de esa madurez artística, sin perder la frescura que los hizo destacar desde el principio.

De EPs juguetones a un debut introspectivo: el camino de Girl Scout

Girl Scout comenzó su andadura musical con una trilogía de EPs que les permitió explorar diferentes facetas del indie rock y el pop alternativo. Estos primeros trabajos sirvieron como laboratorio creativo donde la banda experimentó con sonidos que iban desde el lo-fi hasta el dream pop. Su estilo, marcado por melodías pegajosas y letras introspectivas, llamó la atención de medios como The Line of Best Fit y Brooklyn Vegan, que los incluyeron en listas de artistas emergentes a seguir en 2023. Su participación en showcases europeos como Eurosonic y su presencia en festivales británicos consolidaron su reputación como una banda con proyección internacional.

La formación está liderada por la vocalista Emma Jansson, cuya voz cálida y expresiva ha sido comparada con la de Molly Rankin de Alvvays, aunque con una sensibilidad más melancólica. Junto a ella, Kevin y el resto del grupo aportan una instrumentación precisa que equilibra energía y delicadeza. Su colaboración con Alex Farrar en Brink marca un salto cualitativo en su producción, apostando por una narrativa más cohesionada y una estética sonora más pulida. El álbum no solo representa su consolidación como banda, sino también una declaración emocional sobre el paso del tiempo, la nostalgia y la búsqueda de comunidad. Si Same Kids es una muestra de lo que está por venir, Brink podría situar a Girl Scout como una de las propuestas más sinceras y atractivas del indie europeo actual.

