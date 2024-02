GIRLBAND!, la frescura del punk-pop que conquista desde Nottingham

Desde las entrañas de Nottingham emerge GIRLBAND!, un trío alternativo que con su nuevo sencillo Not Like The Rest nos invita a un viaje nostálgico por la vida en una pequeña ciudad. Firmados por EMI North, estas jóvenes artistas se inspiran en la cultura de los 80, la moda vintage y un fuerte toque de nostalgia de los 90, recordándonos a Gwen Stefani y a los grupos de R&B de la época.

El single es un reflejo de su sonido único, descrito como “una banda punk haciendo canciones pop”. Con letras que hablan de no encajar y de buscar un lugar en el mundo, GIRLBAND! se posiciona como una voz fresca y auténtica en la escena musical.

Además de su lanzamiento, la banda se prepara para una gira y apariciones en festivales como Stockton Calling y Sound City este próximo verano. Con fechas ya programadas, prometen ser una nueva sensación en directo.