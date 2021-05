Girli canta sobre un amor no correspondido en “More Than A Friend”

Girli, apodo artístico bajo el que publica su música la artista Milly Toomey, ha publicado una nueva canción titulada More Than A Friend y que, como ella misma explica, tiene un marcado carácter autobiográfico.

“Escribí esta canción sobre enamorarme de una chica que no correspondía mis sentimientos. El tema trata sobre la frustración sexual de querer tanto a alguien, pero saber al mismo tiempo que simplemente no le gustas“, afirma.

Además, añade que estos sentimientos son aún más difíciles si la persona de la que te enamoras no comparte tu misma orientación sexual: “Enamorarse de tu amigo puede sucederle a cualquiera, pero creo que es un sentimiento que es particularmente complicado para las personas homosexuales. Imagínate enamorarte de un amigo que quizás no tiene la misma orientación sexual que tú y no poder expresar esos sentimientos por temor a ser juzgado o perder esa amistad”, añade.

Descubre este nuevo tema a continuación: