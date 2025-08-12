Glass Animals estrena el vibrante «Vampire Bat» de su serie Fresh Fruit

La banda británica Glass Animals ha publicado su nuevo sencillo Vampire Bat, el quinto capítulo de su aclamada serie Fresh Fruit. Este proyecto permite a Dave Bayley, líder y productor de la banda, experimentar con nuevos sonidos y colaboraciones fuera de sus álbumes principales. En esta ocasión, Bayley se unió al reconocido productor Rob Bisel, conocido por su trabajo con SZA, para crear un tema hipnótico con un ritmo que remite al estilo de Dreamland, su exitoso álbum de 2020.

Vampire Bat se suma a anteriores entregas de Fresh Fruit, como Lose Control con Joey Bada$$, Tokyo Drifting con Denzel Curry y I Don’t Wanna Talk (I Just Wanna Dance) con Albert Hammond Jr.. Mientras tanto, Glass Animals continúa su Tour of Earth, con presentaciones en festivales como Governors Ball y Bonnaroo, además de shows en recintos icónicos como el Stone Pony. Este lanzamiento coincide con el quinto aniversario de Dreamland, que marcó un hito con Heat Waves, el primer sencillo de una banda británica en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100 en casi 30 años. Bayley también ha insinuado posibles colaboraciones futuras, incluyendo una con Florence + The Machine, prometiendo más sorpresas para los seguidores.

Glass Animals: un viaje psicodélico desde Oxford al estrellato global

Formada en 2010 en Oxford, Inglaterra, Glass Animals irrumpió en la escena musical con su mezcla única de pop psicodélico, indie y electrónica experimental. Liderada por el carismático Dave Bayley, vocalista, compositor y productor, la banda —completada por Drew MacFarlane, Edmund Irwin-Singer y Joe Seaward— debutó en 2012 con el EP Leaflings, que ya mostraba su sonido distintivo. Su primer álbum, Zaba (2014), producido por Bayley y grabado en los legendarios estudios Abbey Road, los catapultó con éxitos como Gooey y Black Mambo. Este disco, inspirado en la selva y el realismo mágico, les valió comparaciones con Alt-J y un contrato con Republic Records. Su ascenso continuó con giras junto a bandas como St. Vincent y su primera actuación en Glastonbury, consolidándolos como una fuerza en el indie global.

En 2016, How to Be a Human Being exploró personajes ficticios basados en historias reales, con sencillos como Life Itself y Youth que ampliaron su base de fans. Sin embargo, fue Dreamland (2020) el que marcó un antes y un después, impulsado por Heat Waves, un hit global que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100, un logro no visto para una banda británica en casi tres décadas. En 2024, I Love You So F*ing Much llevó su sonido a una escala cósmica, abordando el amor en todas sus formas. Paralelamente, su serie Fresh Fruit ha permitido a Bayley colaborar con artistas como Joey Bada$$ y Denzel Curry, mostrando su versatilidad. Con giras mundiales como Tour of Earth y una base de fans en expansión, Glass Animals sigue redefiniendo el pop moderno.

