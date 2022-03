Glass Animals siguen batiendo récords en Estados Unidos con el éxito de «Heat Waves»

Glass Animals han hecho historia al convertirse en la primera banda británica desde las Spice Girls en 1997 que encabeza la lista Billboard Hot 100 en los Estados Unidos por cuarta semana consecutiva gracias al éxito de su canción Heat Waves.

Antes de esta fecha, ya lo habían conseguido bandas como Pink Floyd (Another Brick in the Wall (Part II)), Queen (Crazy Little Thing Called Love) y The Rolling Stones (Honky Tonk Women y (I Can’t Get No) Satisfaction), así que desde luego están logrando codearse con los más grandes.

Eso sí, aún les queda bastante para igualar el récord absoluto de The Beatles, quienes pasaron nueve semanas en el Número Uno en 1968 con Hey Jude.

Y para celebrar este éxito con Glass Animals, por supuesto, os dejamos con Heat Waves.

