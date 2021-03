Glastonbury 2021: habrá edición en livestream

Glastonbury significa verano, música, diversión. Historia, pasión. Desafortunadamente, y con los tiempos que corren, es imposible celebrarlo tal y cómo hubiera querido la organización.

En este 2021 se vuelven a ver forzados a cancelarlo ya que con la pandemia en pleno auge, aún no es viable pensar en este tipo de eventos tan masivos, aunque tampoco parece ser un escenario tan lejano vista esta noticia. Es el segundo año consecutivo que uno de los festivales más míticos no puede llevarse a cabo.

No obstante, la organización no decae. Es duro estar ahí pero siempre saben sacar rédito de las circunstancias. En este 2021 han optado por traernos el festival a nuestras casas, retransmitiéndolo en streaming. Es este caso, el evento no es gratuito, sino que hace falta adquirir un ticket para poder verlo.

¿Qué más sabemos de Glastonbury 2021?

El evento tendrá lugar el próximo día 22 de mayo, en una sola jornada. Será retransmitido en cuatro husos horarios diferentes, en lo que Emily Eavis, director del festival denomina: una noche salvaje desde Worthy Farm, su ubicación desde el año 1970.

Entre las bandas que pisarán este Glastonbury tan diferente serán Coldplay, Haim, Wolf Alice, Damon Albarn, además de Michael Kiwanuka, Jorja Smith, Kano, Idles, y Honey Dijon. También se esperan invitados especiales, esto no acaba aquí.

El precio del acceso a todo el festival es de 20 libras y se puede comprar aquí. En un momento pensaron en hacerlo de forma gratuita pero en este caso han valorado que tenga un coste simbólico. Hay que tener en cuenta que la cancelación de 2020 le supuso unas pérdidas abrumadoras.

Aunque sabemos que no es el mismo sentimiento que vivir en persona una experiencia así, nos parece una buena idea de ocio alternativo, ¿Será el futuro a corto plazo para los festivales? Esperemos que el entorno haga que todo vaya a mejor pero por el momento parece que sería una posible fórmula.