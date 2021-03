Glasvegas ponen fin a 8 años de silencio con el anuncio de su nuevo disco

Glasvegas vuelven tras casi ocho años de ausencia con un nuevo disco titulado Godspeed, que se publicará el próximo 2 de abril.

Escucha Shake The Cage (für Theo), su nuevo adelanto

Los escoceses han decidido presentaros su nuevo trabajo con Shake The Cage (für Theo), el cuarto adelanto de este album, después de que el año pasado fuesen dando muestras de su actual sonido con temas como Dying To Live, My Body Is A Glasshouse (A Thousand Stones Ago), o Keep Me A Space.

La canción, además, suena durante los créditos finales de la película biográfica sobre Alan McGee, Creation Stories, que han hecho Irvine Welsh y Danny Boyle. Escúchala a continuación:

¿Qué sabemos del disco?

El álbum fue grabado y producido por el propio líder de la banda, James Allan, quien dijo que todas las pistas fueron escritas “en solo un par de meses en 2014“. Después de tantos años de espera, parece que al fin podremos escucharlas.

Recordemos que Godspeed supone el cuarto trabajo de la discografía de Glasvegas tras Glasvegas (2008), Euphoric /// Heartbreak \\\ (2011) y Later..When the TV Turns to Static (2013).

Tracklist de Godspeed, el nuevo disco de Glasvegas

‘Parked Car (Exterior)’

‘Dive’

‘Dying To Live’

‘Shake The Cage (für Theo)’

‘Keep Me A Space’

‘Parked Car (Interior)’

‘Cupid’s Dark Disco’

‘My Body Is A Glasshouse (A Thousand Stones Ago)’

‘In My Mirror’

‘Stay Lit’

‘Godspeed’