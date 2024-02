Goat Girl regresa con nuevo disco y gira por el Reino Unido

La banda londinense de post-punk Goat Girl ha anunciado su tercer álbum, titulado Below the Waste, que saldrá a la venta el 6 de junio a través de Rough Trade Records. El disco, co-producido por el grupo y John ‘Spud’ Murphy (Lankum, Black Midi, Caroline), es el sucesor de su aclamado On All Fours, publicado en 2021.

Como adelanto, Goat Girl ha compartido el primer sencillo, Ride Around, una canción inspirada por la música de Phillip Glass y Deerhoof. Según la vocalista Lottie Pendlebury, la letra refleja su anhelo de honestidad y autenticidad en las relaciones personales, especialmente en tiempos de aislamiento.

El nuevo álbum promete ser una muestra de la evolución musical y lírica de Goat Girl, que se atreve a explorar nuevos sonidos y temáticas, sin perder su esencia crítica y experimental. La banda también ha revelado que hará una serie de seis conciertos íntimos por el Reino Unido en marzo, antes de embarcarse en una gira más extensa por Europa.

Goat Girl es una de las bandas más destacadas de la escena indie británica, que ha cosechado elogios de la crítica y el público por su propuesta original y comprometida. Además, formará parte del cartel del Big City Festival, un evento organizado por Mogwai que contará con la presencia de Slowdive, Nadine Shah y Beak>, entre otros. El festival se celebrará el 29 de junio en el Queen’s Park de Glasgow.