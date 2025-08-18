Godspeed You! Black Emperor da un portazo a las plataformas mayoritarias de streaming y apuesta por Bandcamp

La icónica banda canadiense de post-rock Godspeed You! Black Emperor ha retirado su discografía completa de las principales plataformas de streaming, como Spotify, Tidal y Apple Music, según informan medios como Pitchfork y NME. Este movimiento deja únicamente disponibles sus álbumes F♯ A♯ ∞ (1998) y Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven (2000) en Apple Music, aunque un representante de su sello Kranky confirmó que estos también están en proceso de eliminación. La música de la banda sigue accesible para streaming y compra en Bandcamp, una plataforma que otorga mayor control a los artistas.

Aunque Godspeed You! Black Emperor no ha emitido un comunicado oficial, su decisión se alinea con la de otras bandas indie como King Gizzard & The Lizard Wizard, Xiu Xiu y Deerhoof, quienes abandonaron Spotify por las inversiones de su CEO, Daniel Ek, en Helsing, una empresa de tecnología militar.

Está decisión refleja el compromiso de la banda con sus principios éticos y su rechazo a la mercantilización de la música. Su último álbum, No Title As of 13 February 2024 28,340 Dead, aborda la crisis en Gaza, reafirmando su postura crítica frente a las injusticias globales. La retirada ha generado reacciones mixtas: algunos fans lamentan la menor accesibilidad, mientras otros aplauden su coherencia.

Godspeed You! Black Emperor: un viaje sonoro de resistencia y experimentación

Formada en 1994 en Montreal, Godspeed You! Black Emperor emergió como una fuerza singular en el post-rock, combinando crescendos orquestales, drones y grabaciones de campo en paisajes sonoros que desafían géneros. Su debut, F♯ A♯ ∞ (1998), grabado en un estudio improvisado, estableció su sonido épico y melancólico, ganando culto instantáneo. Con una formación cambiante, liderada por Efrim Menuck, Mauro Pezzente y Mike Moya, la banda se destacó por su rechazo al mainstream, tocando en espacios DIY y manteniendo un ethos anticapitalista. Su segundo álbum, Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven (2000), considerado un hito del género, elevó su reputación con suites instrumentales que exploran la alienación y la esperanza. Tras Yanqui U.X.O. (2002), un comentario sobre la industria bélica, la banda se disolvió temporalmente en 2003, agotada por las giras y tensiones internas, pero dejó un legado que inspiró a innumerables artistas.

En 2010, Godspeed You! Black Emperor regresó, revitalizada, con Allelujah! Don’t Bend! Ascend! (2012), un álbum crudo que retomó su intensidad característica. Le siguieron Asunder, Sweet and Other Distress (2015), Luciferian Towers (2017) y G_d’s Pee AT STATE’S END! (2021), cada uno abordando temas como la opresión, el cambio climático y la resistencia colectiva. Su último trabajo, No Title As of 13 February 2024 28,340 Dead (2024), es un lamento visceral por la crisis en Gaza, reafirmando su compromiso político. Con siete álbumes de estudio, la banda sigue siendo un faro de integridad artística, distribuyendo su música principalmente a través de Constellation Records y Bandcamp, desafiando las normas de la industria.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.