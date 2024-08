Godspeed You! Black Emperor regresa con nuevo disco y un llamamiento a la reflexión

La banda canadiense de post-rock Godspeed You! Black Emperor ha anunciado su nuevo álbum No Title As of 13 February 2024 28,340 Dead, que se lanzará el 4 de octubre a través de Constellation. El título del álbum hace referencia a la cifra de muertos palestinos reportada por el Ministerio de Salud de Gaza en la guerra de Israel contra Hamas. En su declaración, la banda reflexiona sobre la violencia y la indiferencia del mundo ante los crímenes de guerra, instando a la audiencia a no rendirse y a tomar partido.

El álbum incluye seis pistas, destacando la canción de cierre Grey Rubble – Green Shoots. Godspeed You! Black Emperor también ha anunciado una extensa gira mundial para promocionar el álbum, con fechas en Europa y América del Norte, comenzando el 27 de septiembre en Dublín y concluyendo el 14 de mayo en Edmonton, Alberta.

La banda, conocida por su estilo experimental y sus mensajes políticos, continúa su tradición de combinar música atmosférica con comentarios sociales profundos. Este nuevo trabajo promete ser una reflexión poderosa sobre la guerra y la humanidad, manteniendo la esencia que ha caracterizado a Godspeed You! Black Emperor a lo largo de su carrera.

Tracklist de No Title As of 13 February 2024 28,340 Dead

01 Sun Is a Hole Sun Is Vapors

02 Hole Sun Is Vapors Babys in a Thundercloud

03 Raindrops Cast in Lead

04 Broken Spires at Dead Kapital

05 Pale Spectator Takes Photographs

06 Grey Rubble – Green Shoots