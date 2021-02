Gojira presentan su nuevo single “Born For One Thing”

Gojira están de vuelta con el anuncio del que será su séptimo álbum de estudio. Fortitude, que así se titulará, se publicará el próximo 30 de Abril a través de Roadrunner, y ya podemos conocer Born For One Thing, su segundo adelanto.

Este Born For One Thing es el segundo adelanto tras Another World, que fue la primera carta de presentación de este nuevo álbum. Fortitude es el séptimo álbum de la banda liderada por Joe Duplantier tras Terra Incógnita (2001), The Link (2003), From Mars To Sirius (2005), The Way Of All Flesh (2008), L’Enfant Sauvage (2012) y, finalmente hasta el momento, Magma (2016). Además, la canción viene acompañada por un videoclip dirigido por el director Charles De Meyer y que podéis ver al final de la noticia.

Joe Duplantier nos declara que “tenemos que practicar separarnos de todo, empezando por cosas reales. Posee menos cosas materiales, y da lo que no necesitas, porque un día tendremos que dejar todo, y si no lo hacemos, nos convertiremos en fantasmas atrapados entre dimensiones”, dijo en un comunicado. El sencillo se ha creado bajo esta inspiración, fiel al estilo de la banda por sus letras relacionadas con el espiritualismo, el espacio, la ecología o el medio ambiente, etc.

Os dejamos con el videoclip a continuación: