Un hombre de 51 años falleció la noche del sábado 20 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York tras caer desde una posición elevada durante un concierto de Goose, la banda de jam rock de Connecticut. La policía de Nueva York (NYPD) confirmó al New York Post que el hombre fue hallado inconsciente y sin respuesta a las 21:51 horas locales, tras una llamada al 911. Trasladado al Bellevue Hospital, fue declarado muerto. Su identidad no ha sido revelada y el caso permanece bajo investigación.

La banda emitió un comunicado en el que expresaban estar «profundamente consternados y con el corazón roto por el trágico suceso ocurrido en el concierto». El show, retransmitido en directo en Amazon Music, continuó sin interrupción mientras las autoridades acordonaban siete filas del nivel inferior del recinto.

En agosto de 2025, un hecho similar ocurrió en el estadio de Wembley durante la gira de Oasis: Lee Claydon, de 45 años, falleció tras caer desde la tribuna superior. La policía británica cerró la investigación concluyendo que se trató de un accidente sin intervención de terceros.

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