Gorillaz celebran «The Mountain» con un corto hipnótico dirigido por Jamie Hewlett

La dupla creativa formada por Damon Albarn y Jamie Hewlett vuelve a demostrar que el universo de Gorillaz sigue vivo, expansivo y lleno de matices. Coincidiendo con la publicación de su noveno álbum, The Mountain, la banda ha estrenado el corto The Mountain, The Moon Cave & The Sad God, una pieza de ocho minutos que funciona como puente emocional y estético entre el disco y la narrativa visual que llevan construyendo desde hace más de dos décadas.

El filme, codirigido por Hewlett junto a Max Taylor y Tim McCourt del estudio THE LINE, arranca con un guiño evidente a The Jungle Book y utiliza el tema titular del álbum como base sonora. En él vemos a Murdoc, Russel, 2D y Noodle en plena travesía por India, alejados del ruido de la fama para sumergirse en un viaje espiritual que refleja el propio proceso creativo del disco, grabado en gran parte en ese país tras la muerte de los padres de Albarn y Hewlett. La búsqueda de paz, la conexión con lo místico y la idea de renacer atraviesan tanto el álbum como el corto, que se siente como una extensión natural de ese duelo compartido.

Uno de los elementos más llamativos es la presencia de voces invitadas que ya no están entre nosotros, como Tony Allen, Mark E. Smith, Proof, Dennis Hopper, Bobby Womack o Dave Jolicoeur de De La Soul. Su aparición encaja con el tono del disco, que gira en torno a la muerte, la memoria y la huella que dejamos. También participan artistas como IDLES, Sparks, Yasiin Bey, Gruff Rhys, Paul Simonon, Anoushka Shankar o Johnny Marr, reforzando el carácter coral y global del proyecto.

La crítica ha recibido The Mountain con entusiasmo. En su reseña, NME destaca que es un álbum que celebra “la gente a la que amas, lo que dejas atrás y cómo todos somos iguales cuando todo termina”.

Mientras tanto, Gorillaz ya han puesto en marcha la gira de presentación, con un primer concierto en Los Ángeles y una agenda que los llevará por Reino Unido, Irlanda y varios festivales europeos como Primavera Sound, Electric Picnic o Rock Werchter. Además, el 7 de marzo actuarán por primera vez en Saturday Night Live, con Ryan Gosling como anfitrión.

Gorillaz, un universo que no deja de mutar

Desde su debut en 2001 con Gorillaz, el proyecto de Damon Albarn y Jamie Hewlett ha redefinido lo que puede ser una banda. Con discos como Demon Days, Plastic Beach, Humanz o Cracker Island, han mezclado géneros, colaboraciones imposibles y una narrativa visual única que ha marcado a varias generaciones. The Mountain se suma ahora a una discografía que siempre ha apostado por la experimentación y la reinvención constante.

