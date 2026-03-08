Gorillaz debutan por fin en Saturday Night Live con “Clint Eastwood” y “The Moon Cave”, acompañados por un elenco de invitados de lujo

Gorillaz han vivido un momento histórico: su primera actuación en Saturday Night Live, más de dos décadas después de su creación. En el episodio emitido el 7 de marzo y presentado por Ryan Gosling, la banda liderada por Damon Albarn interpretó dos temas que resumen su pasado, su presente y la ambición de su nuevo universo musical. En su primera aparición tocaron “Clint Eastwood”, su icónico single de 2001, con la presencia imprescindible de Del the Funky Homosapien, devolviendo al escenario la energía original del debut del grupo. Más tarde regresaron con “The Moon Cave”, una de las piezas centrales de su nuevo álbum The Mountain, acompañados por Asha Puthli, Black Thought y Anoushka Shankar, en una puesta en escena que subrayó el carácter global y espiritual del disco.

La actuación llega apenas una semana después del lanzamiento de The Mountain, un álbum profundamente marcado por la búsqueda de paz tras la muerte de los padres de Albarn y Jamie Hewlett. El disco, grabado en parte en India, explora la idea de la sanación a través del viaje y la música, y cuenta con un reparto de colaboradores que incluye voces póstumas de Tony Allen, Mark E. Smith, Proof, Dennis Hopper, Bobby Womack y Dave Jolicoeur, además de aportaciones de IDLES, Sparks, Yasiin Bey, Gruff Rhys, Paul Simonon, Anoushka Shankar y Johnny Marr.

La visita a SNL coincide con el inicio de una gira por Reino Unido e Irlanda que culminará en un concierto especial en el Tottenham Hotspur Stadium el 20 de junio. Antes, la banda ofrecerá varios warm-up shows en Bradford y recorrerá festivales europeos como Primavera Sound Barcelona, Primavera Sound Porto, Electric Picnic y Rock Werchter. Albarn, además, ha confirmado que trabaja en la banda sonora de una nueva película de Luca Guadagnino centrada en los fundadores de ChatGPT, demostrando que su inquietud creativa sigue expandiéndose en múltiples direcciones.

Gorillaz, dos décadas reinventando el pop digital y la colaboración global

Desde su debut en 2001, Gorillaz han sido una de las propuestas más singulares del pop contemporáneo: una banda virtual que combina animación, crítica social y una mezcla sonora que va del hip hop al dub, del rock alternativo a la electrónica global. Con discos como Demon Days, Plastic Beach o Humanz, han redefinido el concepto de colaboración, reuniendo a artistas de todos los géneros y generaciones. Su universo visual, creado por Jamie Hewlett, ha sido clave para convertirlos en un fenómeno cultural que trasciende la música. The Mountain continúa esa tradición expansiva, explorando temas de duelo, renacimiento y conexión espiritual a través de una narrativa global y profundamente emocional.

