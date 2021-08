Gorillaz publican un nuevo EP plagado de colaboraciones, ‘Meanwhile’

La banda virtual británica Gorillaz ha sacado a la luz su último trabajo de estudio en forma de EP. Meanwhile se compone de tres canciones y, para todas ellas, han contando con colaboraciones.

El primer tema del trabajo es homónimo y en él han intervenido Jelani Blackman y Barrington Levy. Le sigue Jimmy Jimmy con el rapero AJ Tracey entre sus créditos. El trabajo se remata con Déjà Vu, que cuenta con Alicaì Harley.

Meanwhile, en su conjunto, es un homenaje al famoso carnaval londinense de Notting Hill. “Es posible que el carnaval de Notting Hill no pueda celebrarse este año debido a ya sabes qué, pero eso no significa que el espíritu no pueda seguir vivo”, comentan desde la banda.

Gorillaz regresó triunfalmente a los escenarios a principios de agosto en el O2 Arena de Londres. En lo que respecta a trabajos originales, la formación publicó en octubre de 2020 su último disco de estudio, Song Machine, Season One: Strange Timez. Desde entonces, han seguido añadiendo canciones a su proyecto de colaboraciones llamado Song Machine.