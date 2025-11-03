Gorillaz se pone místico: duelo, India y un álbum que promete ser el más espiritual de su carrera

El próximo 20 de marzo de 2026, Gorillaz lanzará The Mountain, su noveno álbum de estudio, y todo apunta a que será el más introspectivo y espiritual de su trayectoria. Según ha revelado Damon Albarn, el disco nace del duelo compartido con Jamie Hewlett tras la pérdida de sus respectivos padres, y de dos viajes transformadores a la India. Allí, Albarn nadó en el Ganges, presenció cremaciones tradicionales y esparció las cenizas de su padre, experiencias que marcaron profundamente el tono del álbum.

The Mountain llega bajo el sello KONG e incluye colaboraciones con artistas tan diversos como Sparks, Yasiin Bey, Asha Bhosle, Johnny Marr, Trueno, Black Thought y Anoushka Shankar, entre otros. También aparecen voces póstumas de figuras como Dennis Hopper, Bobby Womack y Dave Jolicoeur de De La Soul, bajo el concepto “Voices from Elsewhere”. El álbum se aleja del pop internacional para sumergirse en una narrativa mística protagonizada por los personajes ficticios de la banda, ahora en la India y dedicados a la creación musical espiritual.

En lo visual, Jamie Hewlett ha decidido abandonar los tradicionales videoclips animados para centrarse en una única pieza de animación de ocho minutos, que acompañará el disco como obra artística independiente. La portada muestra a Murdoc Niccals como una deidad hindú, con piel azul y cuentas de oración, reflejando el giro conceptual del proyecto. Además, Gorillaz ha anunciado una gira por Reino Unido e Irlanda en marzo de 2026, con paradas en ciudades como Birmingham, Glasgow, Leeds y un gran cierre en el estadio del Tottenham Hotspur en Londres.

De la sátira virtual al estrellato global: la evolución de Gorillaz

Desde su debut en el año 2001 con el álbum Gorillaz, la banda virtual creada por Damon Albarn y el ilustrador Jamie Hewlett ha desafiado las convenciones del pop y la música alternativa. Lo que comenzó como un experimento audiovisual con personajes animados —2D, Murdoc, Noodle y Russel— se convirtió en un fenómeno global que ha sabido reinventarse con cada disco. Su segundo álbum, Demon Days (2005), consolidó su estatus con éxitos como Feel Good Inc. y DARE, y una narrativa más oscura y crítica. Le siguieron Plastic Beach (2010), una obra conceptual sobre el consumismo y la ecología, y The Fall (2010), grabado íntegramente en una gira por Estados Unidos usando un iPad.

Tras un paréntesis, Gorillaz volvió en 2017 con Humanz, un disco cargado de colaboraciones y crítica social, seguido por The Now Now (2018), más introspectivo y centrado en Albarn. En 2020 lanzaron Song Machine, Season One: Strange Timez, un proyecto episódico con artistas como Robert Smith, St. Vincent y Elton John, que demostró su capacidad para adaptarse a nuevos formatos. Su último trabajo hasta ahora, Cracker Island (2023), exploró el culto a la fama y la alienación digital, con colaboraciones de Thundercat, Bad Bunny y Stevie Nicks. Con The Mountain, Gorillaz parece cerrar un ciclo y abrir otro, más espiritual, íntimo y arriesgado.

