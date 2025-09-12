Gorillaz se reinventa en «The Mountain» y anuncia gira con invitados de lujo

La banda virtual Gorillaz, liderada por Damon Albarn, ha anunciado su noveno álbum de estudio, The Mountain, que verá la luz el próximo 20 de marzo de 2026. Este trabajo marca el debut del grupo bajo su propio sello discográfico, KONG, y promete una experiencia sonora global con influencias de la India, Medio Oriente y África, cantado en cinco idiomas: árabe, inglés, hindi, español y yoruba.

El primer adelanto del disco es The Happy Dictator, una colaboración teatral con Sparks, donde Albarn canta: “No more bad news, so you can sleep well at night…”. El álbum incluye colaboraciones con artistas como Black Thought, Omar Souleyman, Asha Bhosle, Johnny Marr, Trueno, Yasiin Bey, Paul Simonon, IDLES, Gruff Rhys, Kara Jackson y Anoushka Shankar, además de apariciones póstumas de Dennis Hopper, Bobby Womack, Dave Jolicoeur (De La Soul), Tony Allen, Proof y Mark E. Smith (The Fall) bajo el concepto “Voices from Elsewhere”.

La banda también ha anunciado una gira por Reino Unido e Irlanda que comenzará en marzo de 2026, con paradas en Manchester, Birmingham, Glasgow, Leeds, Cardiff, Nottingham, Liverpool, Belfast y Dublín, culminando con un gran concierto en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres en junio. Los teloneros confirmados son Sparks y Trueno.

Recordemos que, además de su gira por Reino Unido e Irlanda, Gorillaz ha confirmado una actuación especial en Madrid el 20 de septiembre de 2025, como parte del nuevo festival boutique Pulse of Gaia. Este evento, organizado por el colectivo Zamna, se celebrará en el kilómetro 15 de la M-607, entre Fuencarral y El Pardo. Será el único concierto de la banda fuera del Reino Unido en todo el año y contará con su formación completa, visuales de Jamie Hewlett y un repaso a lo mejor de sus ocho álbumes de estudio.

La presentación del álbum se realizó en la última fecha de una mini residencia en el Copper Box Arena de Londres, como parte de la celebración del 25º aniversario de la banda. Allí también se inauguró la exposición House Of Kong, que ofreció una mirada íntima al universo creativo de Gorillaz.

Gorillaz: La banda que rompió las reglas del pop

Desde su creación en 1998 por Damon Albarn y Jamie Hewlett, Gorillaz ha sido mucho más que una banda: es un universo animado que desafía los límites entre música, arte y tecnología. Con sus cuatro miembros virtuales —2-D, Murdoc, Noodle y Russel— como protagonistas, el grupo debutó en 2001 con el álbum Gorillaz, marcando un antes y un después con el éxito global Clint Eastwood. Su segundo disco, Demon Days (2005), consolidó su estatus con himnos como Feel Good Inc. y una estética más oscura y crítica. A lo largo de los años, Gorillaz ha mantenido su esencia colaborativa y experimental, fusionando géneros como hip-hop, electrónica, rock alternativo y world music, mientras se reinventaba con cada lanzamiento.

La discografía de Gorillaz es tan diversa como ambiciosa: ocho álbumes de estudio hasta la fecha, incluyendo Plastic Beach (2010), Humanz (2017), The Now Now (2018), Song Machine: Season One (2020) y Cracker Island (2023). Cada proyecto ha contado con una constelación de artistas invitados, desde De La Soul hasta Kali Uchis, y ha explorado nuevas formas de distribución, como la serie web Song Machine. En 2026, la banda lanzará The Mountain, su noveno álbum, cantado en cinco idiomas y con colaboraciones que cruzan fronteras culturales. Con más de 20 millones de discos vendidos y una gira internacional en camino, Gorillaz sigue demostrando que la música puede ser tan visual como sonora, tan crítica como divertida, y siempre sorprendente.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.