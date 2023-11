Gossip vuelve con nuevo disco y canción tras 11 años de silencio

La banda de rock alternativo Gossip ha anunciado su regreso a la escena musical con un nuevo álbum titulado Real Power, que saldrá a la venta el 22 de marzo de 2024 por el sello Columbia. El disco ha sido producido por el reconocido Rick Rubin, que ya colaboró con el grupo en el álbum Music for Men de 2009.

El primer adelanto del álbum es la canción Crazy Again, una explosión de energía y ritmo que viene acompañada de un video dirigido por Cody Critcheloe, en el que se puede ver a la vocalista Beth Ditto y al resto de la banda en diferentes escenarios coloridos y extravagantes.

La banda ha declarado a la revista NME que trabajar con Rubin ha sido un regalo y que les ha ayudado a experimentar y a conectar con ellos mismos. Han escrito entre 30 y 40 canciones y han elegido las mejores para el álbum, que promete ser un trabajo lleno de fuerza y personalidad.

Real Power es el primer trabajo de Gossip desde A Joyful Noise de 2012, que fue el último disco antes de que la banda anunciara su separación en 2016. Ahora, la banda ha vuelto con más ganas que nunca de hacer bailar y disfrutar a sus fans con su música.

Además del primer single, os dejamos con el tracklist completo a continuación:

01 Act of God

02 Real Power

03 Don’t Be Afraid

04 Crazy Again

05 Edge of the Sun

06 Give It Up for Love

07 Turn the Card

08 Tell Me Something

09 Light It Up

10 Tough

11 Peace and Quiet